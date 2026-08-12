Your browser doesn’t support HTML5 audio
Jorge Messi, el padre y representante de Lionel Messi, falleció el sábado 8 de agosto de 2026 a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario, Argentina, tras batallar contra una larga enfermedad. El futbolista viajó de urgencia a Rosario para asistir a su funeral y luego regresó a Miami. Este miércoles, decidió compartir un profundo y conmovedor mensaje de despedida a través de sus redes sociales.
“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió Leo en su Instagram.
Y añadió: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”.
“Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, continuó.
“Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, siguió en su escrito.
Además de compartir intimidades sobre cómo fue el Mundial, el futbolista puso en duda su continuidad en el deporte: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“.
“Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí… Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando”, sostuvo. Aseguró que no faltó a ningún partido y que, si bien sufría viéndolo, también lo disfrutaba. Incluso aclaró que nunca le regalaba muchos elogios.
“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, expresó. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, cerró.
Finalmente, el 10 le dedicó unas sentidas palabras a todos aquellos que le hicieron llegar su afecto en este momento tan difícil. “Quiero agradecerles de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la pérdida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto, y sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, escribió.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia