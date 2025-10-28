Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, encendió las alarmas futboleras al poner en duda su presencia en el Mundial 2026. En una entrevista con la cadena estadounidense NBC, el astro rosarino aseguró que evaluará “día a día” su estado físico antes de tomar una decisión definitiva.

“Voy a ver si puedo estar al cien por ciento, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión”, afirmó el jugador del Inter Miami, que a sus 38 años mantiene un gran nivel en la Major League Soccer (MLS), donde ya acumula 29 goles y 16 asistencias en 28 partidos.

Messi reconoció que todavía lo motiva la idea de defender el título obtenido en Qatar 2022, pero dejó claro que priorizará su bienestar físico y emocional: “Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo sería espectacular. Me gustaría sentirme bien y seguir siendo parte de la Selección, si llego en condiciones”.

En la entrevista, el rosarino también se mostró reflexivo al recordar la conquista en Qatar. “Fue el sueño de mi vida. Todo se hizo realidad, y lo que pasé con mi familia, mi gente y con Argentina fue inolvidable”.

Messi extendió recientemente su contrato con Inter Miami hasta 2028 y aseguró que se siente “muy feliz viviendo en la ciudad” junto a su familia. “Siempre dije que me baso en cómo estoy cada día, física y mentalmente, para seguir jugando”, explicó.

Además, habló sobre los deportistas que lo marcaron dentro y fuera del fútbol. “Para nosotros, los argentinos, Maradona siempre fue el máximo ídolo. Aunque lo vi poco, trascendía cualquier cosa”, dijo.

Messi también mencionó a leyendas de otros deportes como Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, LeBron James y Stephen Curry, a quienes destacó por su mentalidad competitiva y su influencia global.