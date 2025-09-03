Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lionel Messi aprovechó la previa del partido de la Selección argentina contra Venezuela para disfrutar de una noche distinta, lejos de las canchas. El capitán albiceleste asistió al Teatro Lola Membrives para ver Rocky, la exitosa obra protagonizada por su gran amigo Nicolás Vázquez, que viene siendo un éxito de taquilla en Buenos Aires.

La presencia del rosarino se mantuvo en total hermetismo hasta el final de la función. Messi llegó acompañado por su familia: su mamá Celia, su papá Jorge, sus hermanos Matías y Rodrigo, además de sus sobrinos. Todos se ubicaron en un sector reservado de la platea.

Cuando el telón bajó y las luces se encendieron, el público estalló al descubrirlo en la sala. Messi se puso de pie y fue ovacionado de manera unánime, con aplausos cerrados y gritos de admiración. El elenco también se mostró emocionado ante la inesperada presencia del campeón del mundo.

Tras el cierre, Messi fue al camarín para saludar a Nicolás Vázquez. Ambos compartieron una charla íntima que se extendió por varios minutos, donde recordaron anécdotas y hablaron de la obra. “Fue un momento increíble, un gesto hermoso de un amigo que siempre está”, comentaron desde el entorno del actor.

La visita del capitán argentino se da en la antesala del compromiso por Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela, que se jugará este jueves.