Scaloni apuesta a la renovación del arco y la defensa

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para los amistosos que la Selección argentina disputará ante Venezuela y Puerto Rico durante la Fecha FIFA, generando sorpresa por la inclusión de Facundo Cambeses y Lautaro Rivero. El equipo nacional se enfrentará a Venezuela el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, y a Puerto Rico el lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago, en preparación para el Mundial 2026.

Facundo Cambeses, arquero de Racing, lleva menos de 10 partidos como titular en el torneo local, pero su rendimiento le permitió ganarse la consideración de Scaloni. Con 25 encuentros oficiales con el club, recibió 23 goles y mantiene un promedio de 0,81 goles en 90 minutos, con 4 vallas invictas y 26 atajadas sobre 35 remates al arco. Su desempeño constante lo posiciona como uno de los arqueros más regulares del plantel, reemplazando a Gabriel Arias desde el partido de Copa Libertadores contra Peñarol.

Por su parte, Lautaro Rivero, defensor zurdo de River de 21 años, suma cerca de 15 partidos oficiales y aproximadamente 1.200 minutos en cancha. Su aporte ofensivo incluye un gol y una asistencia, mientras que en defensa participó en 5 encuentros con la valla invicta. Rivero se destaca por su solidez en los duelos aéreos, eficacia en la recuperación y buena disciplina, acumulando solo 3 tarjetas amarillas y ninguna expulsión.

Sorpresas y regresos en el mediocampo

Entre las novedades, el mediocampista Aníbal Moreno, actualmente en Palmeiras y con pasado en Racing, se suma a la lista de convocados, mostrando la intención de Scaloni de incorporar jóvenes con proyección internacional.

Además, regresan figuras con experiencia como Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, y Marco Senesi, defensor del Bournemouth. La nómina también mantiene la presencia de José López, figura de Palmeiras, quien sigue siendo un pilar en el esquema del entrenador argentino.

Preparación para el Mundial 2026

Estos amistosos no solo servirán para dar minutos a los jugadores jóvenes y evaluar su desempeño internacional, sino también para afianzar la estrategia y cohesión del equipo antes del Mundial 2026. La mezcla de juveniles con experiencia permite a Scaloni contar con un plantel competitivo y versátil, capaz de adaptarse a distintos estilos de juego.

Con el foco puesto en la consolidación del arco, la defensa y el mediocampo, la Selección argentina busca fortalecer su estructura y confirmar a sus figuras claves, mientras sigue explorando talentos emergentes que podrían ser determinantes en la cita mundialista.