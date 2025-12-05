Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sorteo del Mundial 2026 dejó una imagen histórica para el fútbol argentino. Lionel Scaloni, entrenador campeón del mundo en Qatar 2022, fue el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario durante la ceremonia oficial realizada en el prestigioso Kennedy Center de Washington DC.

Frente a personalidades destacadas del deporte y el espectáculo internacional, Scaloni protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala, repitiendo un gesto similar al que Didier Deschamps había realizado en el sorteo previo a Qatar 2022.

Consultado por la anfitriona Heidy Klum sobre como vivió ese día histórico para la Selección Argentina, dijo que “la recuerdo como una final inolvidable y nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido terminaría mal. Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo: seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que espera nuestra gente y es lo que vamos a volver a intentar”, afirmó el técnico argentino durante la ceremonia.

Con la Copa del Mundo en sus manos, Scaloni recibió la ovación del público y sumó un nuevo reconocimiento global a su ciclo al frente de la Selección Argentina. El ingreso del trofeo no solo simbolizó el legado reciente del equipo campeón, sino también el inicio del camino hacia la defensa del título en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La presencia de Scaloni en el sorteo reafirma su lugar central en la escena futbolística internacional y renueva las expectativas de los hinchas argentinos de cara a un nuevo desafío mundialista.