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Este viernes, cuando la pelota comience a rodar en el duelo entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni alcanzará un hito importante en su carrera: dirigirá su partido número 100 al frente del seleccionado nacional.

El ciclo de Scaloni comenzó el 8 de septiembre de 2018, en medio de dudas e incertidumbre, cuando asumió de manera interina tras la salida de Jorge Sampaoli. Su debut oficial fue con una victoria por 3 a 0 frente a Guatemala en Los Ángeles. Lo que en ese momento parecía una transición terminó convirtiéndose en una de las etapas más gloriosas del fútbol argentino.

En sus 99 encuentros previos como entrenador de la Albiceleste, Scaloni acumula 72 victorias, 18 empates y apenas 9 derrotas, con una efectividad del 78,8%. Además, su equipo marcó 206 goles y recibió solo 50, reflejando un equilibrio notable entre solidez defensiva y poder ofensivo.

Dentro de ese recorrido, Lionel Messi se consolidó como el máximo goleador del ciclo con 58 tantos, siendo una pieza clave en la era más ganadora de las últimas décadas.

Los números del ciclo Scaloni

-Mundiales: 7 victorias, 2 empates y 1 derrota

-Copas América: 13 victorias, 4 empates y 2 derrotas

-Eliminatorias Sudamericanas: 23 triunfos, 8 empates y 4 derrotas

-Finalíssima: 1 victoria

-Amistosos internacionales: 28 victorias, 4 empates y 2 derrotas

Más allá de las estadísticas, el legado de Scaloni se sostiene en los títulos conseguidos. Bajo su conducción, Argentina levantó la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022 en Wembley, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024, logrando además el bicampeonato continental.

El análisis del rendimiento según los continentes también refleja la consistencia del equipo. Frente a selecciones sudamericanas, Argentina suma 37 victorias, 15 empates y 8 derrotas. Contra equipos de Norte y Centroamérica mantiene puntaje ideal con 17 triunfos en 17 partidos.

Ante rivales europeos, el balance es de 6 victorias y 3 empates. Frente a selecciones asiáticas, acumula 7 triunfos y una sola derrota, aquella sorpresiva caída ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar.

Por último, frente a combinados africanos, el seleccionado argentino registra cinco victorias consecutivas y buscará ampliar esa marca ante Cabo Verde.

Con 100 partidos al frente de la Selección, Scaloni no solo alcanzó una cifra emblemática. También logró consolidar una identidad de juego, fortalecer un grupo y devolver a Argentina a la cima del fútbol mundial.