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La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) renovó su Comisión Directiva durante la Asamblea Ordinaria de socios, según los lineamientos de su estatuto. El cónclave formalizó la designación como presidente de Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, que hasta el momento ocupaba la vicepresidencia segunda.

El flamante titular de la CEPH asume en reemplazo de Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol, que ocupó esa posición desde mayo del 2023 y a quien la Cámara expresa su reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y valioso aporte al frente de la institución durante este período.

Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) en la Vicepresidencia 1ª.

La nueva Comisión Directiva queda integrada por Lisandro Deleonardis (YPF) en la Presidencia; Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) en la Vicepresidencia 1ª; Manuel Aguirre (Vista Energy) en la Vicepresidencia 2ª, y Matías Szapiro (Pluspetrol) en la Vicepresidencia 3ª. Completan la Comisión Directiva representantes de Tecpetrol en la Secretaría General; Total Austral en la Prosecretaría; Pampa Energía en la Tesorería, y Chevron en la Protesorería. Las vocalías titulares corresponden a Shell, CAPSA, Phoenix, Harbour Energy, PCR, CGC y GeoPark, y la Revisoría de Cuentas, a Pecom.

La Cámara continuará trabajando con la prioridad de sostener el crecimiento del sector y convertir a la Argentina en un proveedor de energía confiable para el mundo. Para eso, impulsará las condiciones que lo hacen posible: reglas claras y estables, mejor infraestructura y mayor competitividad, siempre con seguridad y respeto por la comunidad y el medio ambiente. La CEPH seguirá sumando esfuerzos y construyendo consensos con todos los sectores para lograrlo.

Trayectoria

Lisandro Deleonardis es vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF desde diciembre de 2023. Anteriormente, desarrolló su carrera en la Organización Techint entre 1993 y 2023, ocupando posiciones de conducción en Argentina y el exterior. Tiene además una amplia experiencia en la representación gremial empresaria en cámaras del sector industrial y energético. Es licenciado en Comercio Internacional por la UADE y tiene una especialización en Negociaciones Internacionales por la Florida International University.