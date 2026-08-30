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Los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina ingresaron en una etapa decisiva. Una comitiva de la Santa Sede arribará este domingo al país con el objetivo de avanzar en la organización del viaje, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.

El grupo, conocido como delegación de avanzada, tendrá una intensa agenda durante los próximos días. Sus integrantes mantendrán encuentros con funcionarios nacionales y representantes de la Iglesia, además de recorrer los posibles escenarios que podrían formar parte del itinerario.

La misión está encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos. A su llegada fue recibida por funcionarios de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica.

Reuniones y recorridas en Buenos Aires

Las actividades comenzarán formalmente este lunes con encuentros junto a autoridades eclesiásticas y funcionarios argentinos que participan de los preparativos.

Entre los compromisos previstos figuran reuniones en el Palacio San Martín y con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. También se analizarán cuestiones vinculadas con los traslados, la logística y el operativo de seguridad.

En paralelo, los enviados del Vaticano recorrerán distintos puntos de Buenos Aires. El objetivo será evaluar las condiciones de los espacios que podrían albergar las actividades del pontífice y los encuentros con los fieles.

La comitiva también viajará a Córdoba, que forma parte del recorrido previsto para noviembre. Allí mantendrá reuniones con autoridades de la Iglesia y visitará diferentes lugares que podrían ser incluidos en la agenda.

Estas inspecciones permitirán definir cuestiones prácticas del viaje y determinar cuáles son los escenarios más adecuados para cada actividad.