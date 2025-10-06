Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Llega la XXIII edición del Forum Empresarial, el evento anual de la Comunidad de Negocios Franco-Argentina. Organizado desde 2003 por la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina (CCI France Argentine), el Fórum Empresarial ofrece un ciclo de conferencias y charlas especializadas sobre temas de interés para las empresas.

Participarán representantes de compañías francesas con presencia en Argentina, autoridades del Gobierno Nacional y Municipal, y reconocidos oradores. Este año se sumará una delegación de MEDEF International, principal organización patronal de Francia.

El evento se realizará este martes 7 de octubre, de 8:45 a 19:30, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, ubicado en Av. del Libertador 1902, C1425, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las inscripciones se pueden realizar a través del siguiente enlace: https://www.ccifa.com.ar/agenda/e/event/xxio-forum-empresarial.html.

La apertura contará con las intervenciones de Sebastián Gurmendi, presidente de CCI France Argentina; Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación; Romain Nadal, embajador de Francia en Argentina; Erik Høeg, embajador de la Unión Europea; y Christel Bories, presidenta del Grupo Eramet y del Consejo Empresarial Francia-Argentina.

A continuación, se realizará la ponencia titulada “Avances hacia una estabilidad duradera en la nueva Argentina”, a cargo de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, quien abordará la visión del Gobierno: fundamentos y hoja de ruta para la estabilidad. Asimismo, el economista Fernando Marengo presentará la perspectiva del sector privado, analizando señales y oportunidades del mercado. La moderación estará a cargo de Pablo Wende, periodista y economista.

Entre las conferencias destacadas de la jornada se encuentra “Argentina: ¿Tierra de oportunidades para la transición energética?”, con la participación de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación; Pablo Gaggiolo, vicepresidente de Schneider Electric Argentina; Mauricio Deabate, gerente técnico de Veolia Argentina y Uruguay; Nicolás Berson, director general de TotalEnergies Renovables Argentina; y Christel Bories, del Grupo Eramet. La moderación será realizada por Sofía Diamante, economista y periodista de La Nación.

Cronograma completo de XXIII Forum Empresarial

08:45 – 09:15 | Acreditación / Café de bienvenida

09:15 – 10:00 | Apertura institucional

Sebastián Gurmendi, presidente de CCI France Argentine

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación

Romain Nadal, embajador de Francia en Argentina

Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina

Christel Bories, presidenta del Grupo Eramet y del Consejo Empresarial Francia-Argentina

10:00 – 11:15 | Avances hacia una estabilidad duradera en la nueva Argentina

Parte 1: La visión del Gobierno: fundamentos y hoja de ruta para la estabilidad

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina

Parte 2: La mirada del sector privado: perspectivas y señales del mercado

Fernando Marengo, economista

Moderador: Pablo Wende, periodista y economista

11:15 – 12:00 | Coffee break

12:00 – 13:00 | Argentina: ¿Tierra de oportunidades para la transición energética?

Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación

Pablo Gaggiolo, vicepresidente de Automatización Industrial y Desarrollo de Negocios en Schneider Electric Argentina

Mauricio Deabate, gerente técnico en Veolia para Argentina y Uruguay

Nicolás Berson, director general de TotalEnergies Renovables Argentina

Christel Bories, presidenta del Grupo Eramet y del Consejo Empresarial Francia-Argentina

Moderadora: Sofía Diamante, economista y periodista de La Nación

13:00 – 15:00 | Almuerzo buffet

15:00 – 16:00 | Cómo desarrollar y financiar los proyectos de infraestructura

Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires

Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas

Luis Pierrini, secretario de Transporte de la Nación

Denis Girault, CEO de Alstom Argentina y Chile, vicepresidente de Maintenance Latin America en Alstom

David Tauss, encargado de proyectos, Agencia Francesa de Desarrollo – AFD Argentina

Sebastián Fernández Vilas, managing director y head of MNC Latam (ex-Brazil), Credit Agricole CIB

Moderadora: Paula Szenkman, directora del Programa de Desarrollo Económico en CIPPEC

16:00 – 16:30 | Coffee break

16:30 – 17:30 | Qué oportunidades brinda la agroindustria en esta nueva Argentina

Alejandro Golfari, gerente general de Lesaffre Argentina

Samuel Sáenz Rozas, CFO South & West Latam de Louis Dreyfus Company

Diego Pistone, CEO de Savencia Argentina

Moderador: Iván Ordoñez, investigador asociado de Desarrollo Económico en CIPPEC

17:30 – 18:30 | Actualidad de las empresas: desafíos para 2026

David Collas, CEO de Carrefour Argentina

Eliana Banchik, CEO de Michelin Argentina, Paraguay y Uruguay

Alejandro Korin, CEO de CNP Seguros

Javier Mazzarella, CEO de DPD Argentina

Ignacio Morello, Chief Corporate Banking Officer en Supervielle

Moderador: Mariano Bó, CEO Clúster Sur LATAM, Saint-Gobain

18:30 | Cierre

Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales

Sebastián Gurmendi, presidente de CCI France Argentine

18:45 | Cocktail de cierre