Your browser doesn’t support HTML5 audio
Llega la XXIII edición del Forum Empresarial, el evento anual de la Comunidad de Negocios Franco-Argentina. Organizado desde 2003 por la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina (CCI France Argentine), el Fórum Empresarial ofrece un ciclo de conferencias y charlas especializadas sobre temas de interés para las empresas.
Participarán representantes de compañías francesas con presencia en Argentina, autoridades del Gobierno Nacional y Municipal, y reconocidos oradores. Este año se sumará una delegación de MEDEF International, principal organización patronal de Francia.
El evento se realizará este martes 7 de octubre, de 8:45 a 19:30, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, ubicado en Av. del Libertador 1902, C1425, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las inscripciones se pueden realizar a través del siguiente enlace: https://www.ccifa.com.ar/agenda/e/event/xxio-forum-empresarial.html.
La apertura contará con las intervenciones de Sebastián Gurmendi, presidente de CCI France Argentina; Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación; Romain Nadal, embajador de Francia en Argentina; Erik Høeg, embajador de la Unión Europea; y Christel Bories, presidenta del Grupo Eramet y del Consejo Empresarial Francia-Argentina.
A continuación, se realizará la ponencia titulada “Avances hacia una estabilidad duradera en la nueva Argentina”, a cargo de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, quien abordará la visión del Gobierno: fundamentos y hoja de ruta para la estabilidad. Asimismo, el economista Fernando Marengo presentará la perspectiva del sector privado, analizando señales y oportunidades del mercado. La moderación estará a cargo de Pablo Wende, periodista y economista.
Entre las conferencias destacadas de la jornada se encuentra “Argentina: ¿Tierra de oportunidades para la transición energética?”, con la participación de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación; Pablo Gaggiolo, vicepresidente de Schneider Electric Argentina; Mauricio Deabate, gerente técnico de Veolia Argentina y Uruguay; Nicolás Berson, director general de TotalEnergies Renovables Argentina; y Christel Bories, del Grupo Eramet. La moderación será realizada por Sofía Diamante, economista y periodista de La Nación.
Cronograma completo de XXIII Forum Empresarial
08:45 – 09:15 | Acreditación / Café de bienvenida
09:15 – 10:00 | Apertura institucional
- Sebastián Gurmendi, presidente de CCI France Argentine
- Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
- Romain Nadal, embajador de Francia en Argentina
- Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina
- Christel Bories, presidenta del Grupo Eramet y del Consejo Empresarial Francia-Argentina
10:00 – 11:15 | Avances hacia una estabilidad duradera en la nueva Argentina
Parte 1: La visión del Gobierno: fundamentos y hoja de ruta para la estabilidad
- Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina
Parte 2: La mirada del sector privado: perspectivas y señales del mercado
- Fernando Marengo, economista
- Moderador: Pablo Wende, periodista y economista
11:15 – 12:00 | Coffee break
12:00 – 13:00 | Argentina: ¿Tierra de oportunidades para la transición energética?
- Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación
- Pablo Gaggiolo, vicepresidente de Automatización Industrial y Desarrollo de Negocios en Schneider Electric Argentina
- Mauricio Deabate, gerente técnico en Veolia para Argentina y Uruguay
- Nicolás Berson, director general de TotalEnergies Renovables Argentina
- Christel Bories, presidenta del Grupo Eramet y del Consejo Empresarial Francia-Argentina
- Moderadora: Sofía Diamante, economista y periodista de La Nación
13:00 – 15:00 | Almuerzo buffet
15:00 – 16:00 | Cómo desarrollar y financiar los proyectos de infraestructura
- Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires
- Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas
- Luis Pierrini, secretario de Transporte de la Nación
- Denis Girault, CEO de Alstom Argentina y Chile, vicepresidente de Maintenance Latin America en Alstom
- David Tauss, encargado de proyectos, Agencia Francesa de Desarrollo – AFD Argentina
- Sebastián Fernández Vilas, managing director y head of MNC Latam (ex-Brazil), Credit Agricole CIB
- Moderadora: Paula Szenkman, directora del Programa de Desarrollo Económico en CIPPEC
16:00 – 16:30 | Coffee break
16:30 – 17:30 | Qué oportunidades brinda la agroindustria en esta nueva Argentina
- Alejandro Golfari, gerente general de Lesaffre Argentina
- Samuel Sáenz Rozas, CFO South & West Latam de Louis Dreyfus Company
- Diego Pistone, CEO de Savencia Argentina
- Moderador: Iván Ordoñez, investigador asociado de Desarrollo Económico en CIPPEC
17:30 – 18:30 | Actualidad de las empresas: desafíos para 2026
- David Collas, CEO de Carrefour Argentina
- Eliana Banchik, CEO de Michelin Argentina, Paraguay y Uruguay
- Alejandro Korin, CEO de CNP Seguros
- Javier Mazzarella, CEO de DPD Argentina
- Ignacio Morello, Chief Corporate Banking Officer en Supervielle
- Moderador: Mariano Bó, CEO Clúster Sur LATAM, Saint-Gobain
18:30 | Cierre
- Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales
- Sebastián Gurmendi, presidente de CCI France Argentine
18:45 | Cocktail de cierre
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario