Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Houston, Estados Unidos, este martes tendrá lugar el encuentro “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook”, una reunión privada que reunirá a referentes del sector energético de Argentina con actores vinculados a la inversión y los servicios petroleros de Texas.

Organizado por Proshale, Marval O’Farrell Mairal, EconoJournal, Trossero & Co, Horizon Engage y Vaca Muerta.ai, el encuentro se desarrollará este martes 24 de marzo de 17:00 a 19:00 en The Westin Houston Downtown y estará dirigida exclusivamente a ejecutivos y decisores.

El objetivo es generar un espacio de intercambio entre los líderes del desarrollo de la formación no convencional en la Argentina y representantes del ecosistema energético de Estados Unidos.

El público estará compuesto principalmente por organizaciones que aún no operan en Argentina, incluyendo operadores independientes, empresas de servicios, fondos de inversión y representantes del sector financiero interesados ​​en conocer de primera mano el potencial de Vaca Muerta

Entre los participantes están confirmados Daniel González, viceministro de Energía y Minería; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Pablo Vera Pinto, cofundador y CFO de Vista Energy; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; y Felipe Bayón, CEO de GeoPark Limited.

También participarán los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

La moderación estará a cargo de Marcelo García (Horizon Engage), Christian Cerne (Proshale), Francisco Macías (Marval O’Farrell Mairal) y Tyler Langford (Radius Energy).

Vaca Muerta es ampliamente reconocida como el único yacimiento de esquisto de clase mundial fuera de Estados Unidos y ya produce más de 500.000 barriles de petróleo por día, a pesar de encontrarse aún en una etapa temprana de desarrollo, con oportunidades en toda la cadena de valor del petróleo y el gas.

La siguiente fase de crecimiento de Vaca Muerta requerirá nuevos participantes con conocimientos técnicos, capacidad operativa y respaldo financiero. De esta manera, el encuentro busca promover ese impulso facilitando conexiones directas y conversaciones a nivel de toma de decisiones.

Durante la jornada se abordará la situación actual de Vaca Muerta desde perspectivas regulatorias, operativas y financieras, así como sus proyecciones ante una audiencia internacional vinculada al sector energético. El encuentro busca facilitar el diálogo entre empresas que ya participan del desarrollo de la cuenca y organizaciones interesadas en comprender su potencial dentro del escenario global.