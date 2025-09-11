Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la madrugada de este jueves arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos. La aeronave, un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, aterrizó alrededor de las 3 de la mañana tras realizar escalas en Bogotá y en Belo Horizonte, donde descendieron ciudadanos brasileños.

El operativo estuvo a cargo del Homeland Security, que explicó que estos vuelos tienen como objetivo repatriar a extranjeros que violaron leyes migratorias o fueron considerados una amenaza para la seguridad nacional. Los argentinos ingresaron por la terminal privada, donde familiares esperaban su llegada.

Entre los 17 deportados hubo casos con distintas acusaciones: desde fraude, robo armado y explotación sexual, hasta conducción bajo efectos del alcohol, agresiones y amenazas. Sin embargo, otros seis no tenían cargos registrados en el expediente de deportación.

Uno de ellos, Maximiliano García, denunció haber sido detenido de manera arbitraria pese a vivir en Estados Unidos desde 2001 con residencia laboral. “A los ojos de ellos somos criminales. Esta gestión de Trump es una página negra en la historia de EE.UU”, sostuvo, en diálogo con la prensa tras su arribo.