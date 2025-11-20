Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De cara al verano 2026, la comparación entre los precios y servicios de la costa atlántica argentina y los destinos de Brasil volvió a encender el debate. En esta ocasión, el protagonista fue Augusto Digiovanni, dueño del tradicional Balneario 12 de Mar del Plata, quien lanzó un mensaje contundente dirigido a quienes planean viajar a Río de Janeiro este verano.

Durante una entrevista televisiva, Digiovanni afirmó que tenía “más cosas para decirles a los brasileños” y no dudó en cuestionar la seguridad en Río. “Los que vayan a Río lleven chaleco”, dijo, en una clara alusión a la violencia que atraviesa la ciudad carioca. No es la primera vez que el empresario se expresa en estos términos: el verano pasado ya había criticado al país vecino en medio de las comparaciones de precios.

El empresario defendió la calidad de los servicios que ofrece la costa argentina y remarcó que Mar del Plata cuenta con infraestructura superior. En su mensaje enfatizó su postura nacionalista: “Primero Argentina”, insistió, al destacar que el país ofrece mejores condiciones para disfrutar de unas vacaciones seguras y cómodas. También cuestionó a quienes celebran los precios más bajos en Brasil, afirmando: “¿Se ponen contentos que es más barato eso? Sin baño, sin hospital, sin infraestructura”.

Digiovanni sostuvo que la costa atlántica argentina ofrece opciones para todos los bolsillos, con servicios completos y temporadas extendidas que permiten disfrutar en familia sin resignar comodidad. Según su visión, el destino local se encuentra mejor preparado y equipado que muchas playas brasileñas.

En el video viral, el empresario redobló la apuesta y cerró con una arenga para el público argentino: “Esta temporada la vamos a romper”, afirmó con confianza, invitando a los turistas a apostar por Mar del Plata y el resto de la costa del país.