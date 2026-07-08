Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juicio por el hundimiento del ARA San Juan llegó a su conclusión este miércoles 8 de julio tras más de cuatro meses de audiencias. En esta última jornada, el tribunal dio a conocer la sentencia a los imputados, en un proceso que incluyó declaraciones de testigos, expertos y familiares de las víctimas. Entre los dictámenes principales, se declaró culpable a Claudio Villamide por el naufragio del submarino.

A la salida de los tribunales, el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo dialogó con La Opinión Austral sobre el fallo. “Se demostró que no fue una maniobra prevista; lamentablemente fue una tragedia”, afirmó el oficial respecto al desenlace.

Al ser consultado sobre las condenas dictadas y el hecho de que no todos los imputados resultaron absueltos, el militar retirado se mostró cauteloso. “Me gustaría analizar con más detalles cuáles son las funciones de cada uno”, señaló, y manifestó sus reparos sobre la resolución: “No entiendo muy bien la condena al capitán Villamide“.

Por otra parte, López Mazzeo abordó la situación del control marítimo y el estado operativo de las fuerzas. “Hay que pensar a futuro; la soberanía no se cuida con los buques en muelle. Se ejerce diariamente con la presencia en todo el Atlántico Sur. No es declamativa”, advirtió el contraalmirante.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto a las lecciones institucionales derivadas del siniestro, el exjefe naval cuestionó la falta de reformas estructurales hasta el momento. “Lamentablemente aún no apareció ninguna enseñanza, no se modificó ningún procedimiento“, observó, tras lo cual remarcó que “el fin de la investigación de un accidente es, primero, determinar las causas para modificar los procedimientos”.

Instó a la fuerza armada a realizar una revisión interna profunda sobre los aspectos técnicos y operativos del caso. “La Armada tiene que hacer la investigación que debería haber hecho desde un principio, para determinar técnicamente los errores de doctrina que llevaron al naufragio. El capitán Fernández cumplió la doctrina y hay que revisar esa doctrina para evitar a futuro que se vuelva a repetir“, concluyó.

Más adelante, observó que “la Armada tiene que hacer la investigación que corresponde, ya que ha finalizado el proceso judicial, para verificar que la doctrina de empleo y verificación de una novedad o incidente a bordo sea la que corresponde”.

Al ser consultado sobre si existen responsabilidades políticas, señaló que “no se atreve a decir eso”, y añadió: “Veremos cómo funciona la próxima instancia para el capitán Villamide”.

Finalmente, sostuvo: “No voy a juzgar al tribunal bajo ningún punto de vista, pero las cuestiones principales que deberíamos hacer para que esto no vuelva a ocurrir no se hicieron. La instrucción falló y no se hizo ninguna pericia”.