La diputada nacional y senadora electa por el espacio libertario, Lorena Villaverde, confirmó este lunes que presentará su renuncia a la Cámara de Diputados para concentrarse en la defensa de su banca en el Senado de la Nación, que —según expresó— fue otorgada por la “voluntad soberana del pueblo rionegrino”.

La declaración se produjo en el marco del acto oficial encabezado por la Justicia Electoral Federal en Viedma, donde se entregaron los diplomas a los candidatos electos en los comicios del 26 de octubre. La ceremonia, que destacó por su carga política, evidenció importantes ausencias, entre ellas las de los senadores electos de Fuerza Patria, Martín Soria y Ana Marks.

01/12/2025 Integrantes de la justicia electoral federal y provincial entregaron los diplomas a los diputados y senadores electos Foto: Marcelo Ochoa

Pese a los rumores circulados en Buenos Aires sobre posibles objeciones políticas a su asunción —incluida la versión de pérdida de apoyo desde la Casa Rosada— Villaverde negó esa posibilidad y afirmó contar con el respaldo total del Gobierno Nacional, especialmente de su líder político, el presidente argentino Javier Milei.

En diálogo con el medio provincial Diario Río Negro, Villaverde aseguró que su defensa legal continuará “hasta las últimas consecuencias” y confirmó que ya trabaja junto a “un estudio jurídico de Buenos Aires”.

“Mi idoneidad moral ya fue evaluada por el pueblo rionegrino en la elección de octubre”, subrayó.

Villaverde no pudo jurar como Senado el viernes pasado ya que su habilitación fue objetada por el peronismo. Entre los principales argumentos, destacaron la supuesta vinculación de la senadora electa con «Fred» Machado -el empresario que fue extraditado a Estados Unidos por una condena por narcotráfico– a través del primo del imputado, Claudio Ciccarelli.

A esto, sumaron las dos causas que Lorena Villaverde habría enfrentado por posesión de drogas en el país estadounidense.

Ceremonia con tensión política y ausencias claves

El acto fue presidido por el titular del Tribunal Electoral Federal del proceso, Mariano Lozano, acompañado por los jueces Gustavo Villanueva y Cecilia Criado. Lozano destacó el desarrollo del proceso electoral en la provincia de Río Negro, calificándolo como un paso institucional significativo para la democracia regional.

La comitiva de Fuerza Patria estuvo representada solo por la actual diputada nacional barilochense Adriana Serquis, quien sí participó en la entrega de diplomas. Mientras tanto, la alianza oficialista provincial estuvo ausente, delegando la representación institucional en la vocal del Consejo Provincial de Educación Romina Procoppo.

Con dirigentes y seguidores, Villaverde expone el diploma de senadora entregado por la Justicia Electoral Federal. Foto: Marcelo Ochoa.

Por su parte, La Libertad Avanza asistió con Villaverde y el diputado reelecto Aníbal Tortoriello, ambos acompañados por sus dirigentes, militantes y seguidores.

“Una defensa irrestricta de la libertad y del voto rionegrino”

Luego del acto, la legisladora remarcó ante el periodismo una “defensa irrestricta de la libertad” y acusó al Senado de haber actuado con arbitrariedad e ilegalidad el pasado viernes, cuando no pudo prestar juramento.

Afirmó que un grupo reducido de senadores se atribuyó facultades “que no le competen”, afectando la decisión democrática de 122 mil votantes de Río Negro.

“La supuesta idoneidad moral que juzga un puñado de senadores no va a poder por sobre el voto rionegrino. Lo que hicieron fue arbitrario e ilegal. Esto es un avasallamiento, incluso un golpe a la democracia”, manifestó.

También calificó el episodio como un hecho “mafioso y antidemocrático”, y aseguró que responde a sectores que se resisten al cambio impulsado por el actual gobierno nacional.

Resaltó además que su fuerza política logró un “empate técnico” en la provincia, lo que legitimó su elección no solo por la cantidad de votos, sino por la adhesión al modelo nacional que representa el presidente Milei.