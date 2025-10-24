Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El precio de los alimentos acumula un aumento de 3% en octubre, según el último informe de la consultora LCG, evidenciando una aceleración respecto a los meses previos.

Entre el 16 y el 22 de octubre, los productos de primera necesidad registraron un incremento de 1%, llevando el promedio de las últimas cuatro semanas al 3%.

El dato es relevante ya que muestra que el gobierno llega a las elecciones con los precios golpeando el bolsillo de las familias.

Los mayores aumentos se registraron en:

Lácteos y huevos: 3,7%

Bebidas e infusiones: 3,2%

Frutas: 1,4%

Panificados: 0,8%

Carnes: 0,3%

Mientras que bajaron algunos productos:

Azúcar: -2,3%

Verduras: -2,1%

Aceites: -0,5%

El informe también señala que la suba de los alimentos cuestiona la idea de que el pass-through por la suba del dólar es limitado y sugiere que los precios podrían haber estado reprimidos por la pérdida de poder adquisitivo.