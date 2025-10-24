Your browser doesn’t support HTML5 audio
El precio de los alimentos acumula un aumento de 3% en octubre, según el último informe de la consultora LCG, evidenciando una aceleración respecto a los meses previos.
Entre el 16 y el 22 de octubre, los productos de primera necesidad registraron un incremento de 1%, llevando el promedio de las últimas cuatro semanas al 3%.
El dato es relevante ya que muestra que el gobierno llega a las elecciones con los precios golpeando el bolsillo de las familias.
Los mayores aumentos se registraron en:
- Lácteos y huevos: 3,7%
- Bebidas e infusiones: 3,2%
- Frutas: 1,4%
- Panificados: 0,8%
- Carnes: 0,3%
Mientras que bajaron algunos productos:
- Azúcar: -2,3%
- Verduras: -2,1%
- Aceites: -0,5%
El informe también señala que la suba de los alimentos cuestiona la idea de que el pass-through por la suba del dólar es limitado y sugiere que los precios podrían haber estado reprimidos por la pérdida de poder adquisitivo.
