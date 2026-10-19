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El Torneo Regional Federal Amateur 2026 comienza a perfilar una nueva instancia decisiva en la Región Patagonia, con la confirmación de los enfrentamientos correspondientes a la tercera ronda, que se disputará en partidos de ida y vuelta los días 25 de octubre y 1 de noviembre.

La atención estará puesta especialmente en los representantes de Río Gallegos, que buscarán avanzar en la competencia y mantener a la capital santacruceña como protagonista del certamen. Bancruz y Escorpión afrontarán sus respectivas series con un dato importante: ambos definirán sus llaves ante su público, una condición que buscarán aprovechar para dar un paso más en el camino hacia el objetivo regional.

El “albiverde” también utilizó sus redes sociales para anunciar la serie de la tercera ronda del Torneo Regional.

Bancruz tendrá como rival a Camioneros de Río Grande, en una serie que enfrentará a dos equipos de la Patagonia austral. El “azzurro” disputará el primer encuentro el 25 de octubre y tendrá la oportunidad de resolver la clasificación en condición de local el domingo 1 de noviembre.

Camioneros de Río Grande será el rival de Bancruz en la tercera ronda del TRFA.

Por su parte, Escorpión protagonizará uno de los cruces más atractivos para el fútbol de la capital santacruceña, ya que se medirá con Boxing Club. El enfrentamiento entre ambos representantes de la ciudad garantiza la presencia de un equipo capitalino en la siguiente instancia y suma un condimento especial a una ronda que tendrá un fuerte interés para el público local. Escorpión contará con la ventaja de definir la serie de local, mientras que Boxing buscará conseguir un resultado favorable en el primer encuentro para llegar con posibilidades a la revancha.

Desde las redes sociales del “alacrán” ya empezaron a palpitar la serie ante Boxing.

La tercera ronda también tendrá otros duelos destacados en la Patagonia. Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia se enfrentará con JJ. Moreno de Puerto Madryn, mientras que Villalonga de Viedma jugará ante la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia.

Además, Deportivo Roca de Cipolletti se medirá con Jorge Newbery de Viedma; San Patricio de Neuquén enfrentará a Regina de Cipolletti; Estudiantes de Bariloche jugará ante Maronese de Neuquén; y Alianza de Cutral Co se cruzará con Cruz del Sur de Bariloche.

Con ocho series en disputa, la Región Patagonia ingresará en una etapa determinante, en la que cada resultado tendrá un peso importante de cara a la clasificación.

El primer capítulo se jugará el 25 de octubre, mientras que las revanchas se disputarán el 1 de noviembre, cuando quedarán definidos los equipos que continuarán en carrera en la competencia regional.