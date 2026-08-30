Los Leones le ganaron 2-1 a Países Bajos y consiguieron la medalla de bronce en el Mundial de hockey Los dirigidos por Lucas Rey derrotaron a los campeones olímpicos para subirse por segunda ocasión en su historia en un podio mundialista.

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La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, hizo historia al vencer 2-1 a Países Bajos y quedarse con la medalla de bronce en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lucas Rey volvió a subirse al podio mundialista después de 12 años y repitió el logro conseguido en La Haya 2014.

Argentina protagonizó un partido parejo ante Países Bajos y supo golpear en los momentos decisivos. Después de un primer tiempo equilibrado, el seleccionado argentino encontró su mejor versión ofensiva en el tercer cuarto. A los 10 minutos, Tomás Domene desvió una habilitación y marcó el 1-0 para Los Leones.

En el último cuarto, Países Bajos reaccionó y consiguió el empate mediante Floris Middendorp, luego de una gran ejecución de córner corto. Sin embargo, Argentina no se desmoronó y volvió a ponerse en ventaja. Tras un despeje en otro córner corto, la bocha quedó en poder de Matías Rey, quien sacó un potente disparo para establecer el 2-1 definitivo.

Los neerlandeses buscaron el empate hasta los segundos finales y tuvieron algunas oportunidades claras, pero la defensa argentina resistió y aseguró una victoria histórica. De esta manera, Los Leones consiguieron su segunda medalla de bronce en un Mundial de hockey.

Tomás Domene, goleador de Los Leones con 10 tantos

El logro volvió a poner a Argentina entre los mejores seleccionados del mundo. El antecedente había sido en La Haya 2014, cuando el equipo dirigido por Carlos “Chapa” Retegui derrotó 2-0 a Inglaterra en el partido por el tercer puesto, después de caer en semifinales ante Australia. Aquel plantel fue la base del histórico equipo que dos años más tarde conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En esta edición del Mundial, Los Leones habían avanzado a la segunda fase tras finalizar segundos en el Grupo A con seis puntos. El camino comenzó con una contundente victoria 3-0 ante Japón, seguida por una derrota 3-1 frente a Países Bajos y una goleada 7-1 sobre Nueva Zelanda.

En el Grupo E, Argentina consiguió un triunfo clave por 3-1 ante Inglaterra, con tres goles de Tomás Domene. Luego, venció 5-3 a India con tantos de Lucas Toscani, Joaquín Toscani, Nicolás della Torre y un doblete de Domene para sellar su clasificación a las semifinales. Allí, el seleccionado cayó 2-1 ante Alemania, pero logró recuperarse rápidamente y terminó el torneo con una victoria que le permitió conquistar el bronce.

La selección argentina llegó al Mundial 2026 ubicada en el séptimo puesto del ranking mundial y después de finalizar quinta en la FIH Hockey Pro League 2025/26. Además, había conseguido su clasificación al máximo torneo del hockey sobre césped tras consagrarse campeona de la Copa Panamericana de Montevideo 2025, donde ganó los cinco partidos disputados, convirtió 47 goles y recibió apenas uno.

El Mundial 2026 significó la decimoquinta participación de Los Leones en una Copa del Mundo. Después del noveno puesto obtenido en el Mundial de 2023, disputado en Bhubaneswar y Rourkela, Argentina volvió a estar entre los protagonistas y cerró su participación con una medalla que ya forma parte de la historia del hockey argentino.