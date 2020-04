Los mayores de 70 tendrán que pedir permiso para salir a la calle en Capital Federal

La medida del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se basó en el alto porcentaje de septuagenarios que murieron en los hospitales porteños. Según datos estadísticos oficiales, 8 de 10 personas fallecidas por Covid-19 eran mayores de 70.

El permiso podrá ser solicitado por teléfono, llamando al 147

La decisión adoptada es parte de un plan integral de prevención y serán las personas de esa franja etaria las que deberán solicitar un permiso de Circulación obligatorio. El portal infobae.com detalló que la autorización sólo será válida por 24 horas y se contarán como salidas excepcionales cuando sea por cobro de jubilación y visitas al médico por tratamientos.

La autorización también deberá ser utilizada para pagar las cuentas. El cobro de jubilación es la única excepción.

El polémico certificado se podrá solicitar llamando al 147 donde las personas deberán dar su DNI al que se le asignará un código de trámite. De cualquier manera, según sostienen, la intención será disuadirlos de circular en la vía pública.

¿Habrá multas?

La respuesta es no. En caso de no contar con la autorización, le pedirán que vuelva a su domicilio. Si se trata de una reincidencia se le asignará trabajo comunitario. El permiso será obligatorio para adultos residentes y no residentes en la capital federal.