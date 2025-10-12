Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La minería metalífera global presencia con grandes augurios el movimiento en la cotización que registró el oro y la plata en la última semana. Los metales preciosos rindieron precios récords: la onza de plata en pocas semanas duplicó su valor posicionándose en la barrera de los USD 50 mientras que la onza oro trepó a los USD 4.000.

Los valores máximos históricos de los metales preciosos fue recibido con gran augurio en la minería metalífera de Santa Cruz, colocan a la actividad productiva que se desarrolla en el Macizo del Deseado -reservorio de clase mundial- en un escenario con viento a favor, enmarcado en la lucha por la llegada de capitales que incentiven la exploración que alumbren nuevos yacimientos metalíferos.

Cerro Negro, Cerro Vanguardia, San José y Don Nicolás, las minas de oro que producen en Santa Cruz.

Mercado

La plata repuntó al cierre de la última semana, volviendo a alcanzar los nuevos máximos históricos registrados recientemente, mientras que el precio del oro redujo a la mitad su fuerte caída para encaminarse hacia el sexto récord consecutivo al cierre de la semana, en medio del empeoramiento de la perturbación de los mercados en todo el mundo”, informó “oro.bullionvault.es“.

“Las fuertes importaciones de la India han agravado la escasez en el mercado mundial de la plata”, afirman los analistas especialistas de Metals Focus.

Mientras tanto, los precios del oro en la Bolsa de Oro de Shanghái cayeron un 1,4 % desde el nuevo máximo histórico, por encima de los 911 yenes por gramo, lo que supone la mayor caída en un solo día en 10 semanas.

Aun así, los precios del oro en China, el país número uno en extracción, importación, consumo y compra por parte del banco central de este metal precioso, siguen estando muy por debajo de los del centro mundial de comercio y almacenamiento de Londres, con un descuento de 47 dólares por onza.

“Es un muy buen momento para vender”, afirma el propietario de una joyería citado por Channel News Asia en un reportaje titulado “Los hongkoneses se apresuran a vender las joyas familiares ante el brillo del oro”.

Ahora que la India se encuentra a mitad de su temporada festiva de compra de oro, «la demanda de inversión es realmente fuerte en este momento», afirma un comerciante de lingotes de oro en Bombay en plena temporada festiva de compra de oro en la India, donde las compras tradicionales de joyas se están sustituyendo por lingotes, monedas, ETF y cuentas de “oro digital”.

Cerro Negro, al mando de la estadounidense Newmont, tiene una vida útil proyectada hasta 2035.

Santa Cruz

Mientras, las novedades son positivas: la actividad metalífera de oro y plata se posicionó en el primer semestre de este año como la industria de mayor número de exportaciones en Santa Cruz. Por primera vez, superó a los hidrocarburos.

El alto nivel de productividad de la “industria madre” permitió superar por primera vez las ventas externas de petróleo y gas, que se ubicaron en torno a los USD 1.104 millones, de acuerdo a lo confirmado por la Secretaría de Minería de la provincia. “Por primera vez, el conjunto de los productos surgidos de este segmento industrial pasó a ser los recursos más comercializados por Santa Cruz”, se indicó a Santa Cruz Produce.

El Macizo del Deseado registró una producción total de 309.581 onzas de oro y 5.771.807 onzas de plata de enero a julio de este año. Eso implicó un aumento del 30% respecto al mismo periodo del 2024, el que fue de USD 895 millones.