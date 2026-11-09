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La visita del Papa León XIV en Argentina generó una fuerte revolución en las provincias del país. El sábado, comitivas de distintas partes de Santa Cruz salieron en viaje hasta la localidad de Comodoro Rivadavia, Chubut, de donde emprendieron vuelo a Buenos Aires para ser testigos del histórico regreso de un pontífice al país después de casi 40 años.

Los padres Ariel Silguero, perteneciente a la Diócesis de Río Gallegos, y Marcelo Toledo, párroco de la iglesia María Auxiliadora en la localidad de 28 de Noviembre, fueron entrevistados por el periodista Marco Bustamante de Crónica TV en el marco de la espera al ingreso de la misa con el papa.

Así fue la llegada del Papa León XIV al aeroparque “Jorge Newbery”.

Ante la consulta de cómo vive este momento, Silguero comentó estar muy contento en la espera para ingresar al encuentro religioso. “Muy contento con las palabras que nos dejó ayer. La verdad que con mucha gracia para recibir una bendición del Papa que tanto bien nos va a hacer a todo el país“, comentó el padre.

El papa León XIV le habla al pueblo argentino en cadena nacional.

“Somos varios sacerdotes, hay muchos laicos que desde anoche a las 22-23 han estado haciendo fila para ingresar”, contó sobre el multitudinario encuentro para ver y escuchar al Papa. El párroco celebró que “muchos lugares de la Patagonia están presentes en Buenos Aires, como “jóvenes de Tierra del Fuego, de Caleta Olivia, Las Heras, Río Gallegos, 28 de Noviembre”.

Por otro lado, el padre Toledo, llegado desde el último pueblo continental, manifestó: “Estamos presentes trayendo un poquito de nuestra zona que es la cuenca carbonífera. Son varias localidades y bueno, las tenemos presentes acá en el corazón en la misa del Papa León XIV”.

El Papa recibió la llave de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Además, ante la consulta de cuál puede ser la forma de aplicar el mensaje del Papa en su pueblo, Toledo comentó que la forma de hacer presente el mensaje es “poder llenarnos de la esperanza, de que aquellos que estamos tal vez más alejados en esas periferias seamos un poquito más visibilizados y que también existamos, como decía el Papa Francisco”.

Finalmente, agregó: “En nuestra zona es muy difícil que vaya la gente, que se den este tipo de eventos, por ejemplo. Entonces, poder encendernos un poquito más en esa esperanza, en la fuerza y la fe del evangelio que llega hasta los rincones más inesperados”.