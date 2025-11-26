Los principales Parques Nacionales recibieron más de 100 mil visitantes durante el fin de semana largo Esta cifra destaca el valor del turismo de naturaleza como motor económico y cultural para el desarrollo sostenible del país. Representa un crecimiento promedio del 20% en comparación con el mismo feriado del año pasado. En qué lugar quedó el Parque Nacional Los Glaciares.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante el pasado fin de semana largo las principales áreas protegidas nacionales registraron más de 100 mil visitantes, lo que representa un crecimiento promedio del 20% en comparación con el mismo feriado del año pasado.

Los tres más visitados del sistema fueron el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, que recibió a 25 mil turistas en el Área Cataratas; el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, con 15 mil visitantes registrados en los cobros de acceso y el Parque Nacional Nahuel Huapi (Rio Negro y Neuquén) con 7.600 ingresos registrados sólo en las excursiones náuticas que parten desde Puerto Pañuelo.

Cataratas, uno de los grandes atractivos turísticos a nivel mundial.

Este aumento sostenido reafirma el posicionamiento de los parques nacionales como atractivos turísticos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, y del valor del turismo de naturaleza como motor económico y cultural para el desarrollo sostenible de la Argentina.

La Argentina tiene variedad climática y en Parques Nacionales.

Desde la APN se destacó que este escenario de crecimiento es un claro indicador del compromiso del sector público y privado con el cuidado, la accesibilidad y la promoción del patrimonio natural del país.