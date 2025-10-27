Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lourdes Fernández volvió a publicar en redes sociales luego de generar alarma la semana pasada, cuando su madre, Mabel López, había denunciado que la cantante estaba desaparecida desde el 4 de octubre, apuntando también contra su pareja, Leandro García Gómez.

A través de dos videos, Lourdes agradeció los miles de mensajes de apoyo que recibió y adelantó su regreso a los escenarios:

“Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que yo mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves”, celebró.

La artista decidió concentrarse en su regreso artístico y no en los conflictos personales recientes: “Sé qué pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex”.

Carta abierta y aclaraciones

El sábado pasado, Lourdes había compartido una carta abierta aclarando que algunas versiones sobre su relación habían sido “sacadas de contexto”. Además, cuestionó que la preocupación viniera de quienes no tenían contacto con ella desde hace años o de “supuestas amigas”, en aparente referencia a Lissa Vera e Ioja, quienes se pronunciaron en medios tras la difusión del video de la cantante.