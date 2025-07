Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que Santiago “Tato” Algorta se consagró campeón de Gran Hermano 2025 (Telefe), se difundió que Luciana Martínez, exjugadora del reality, le habría reclamado el 30% del premio al ganador; tras la polémica frase, la redes estallaron.

Todo sucedió cuando la cuenta de Facebook “Gran Hermano News” publicó una imagen del medio “VíaPaís”, donde Martínez le reclamaba parte del premio a su compañero. “Me corresponde el 30% del premio de Tato por ser parte del tridente”, dice la imagen.

La publicación no demoró en hacerse viral y los usuarios, en las redes, expresaron su indignación, pero, al final, se trataba de una “fake news” (noticia falsa).

Entre algunos de los comentarios, se puede leer: “No creo que Luciana le pida dinero a Tato. Eso lo debe haber dicho algún fanático de Ulises”; “Luciana, no te corresponde el premio. Es solo de Tato”; “Él no tiene que dar de su premio a nadie. Por más que lo acompañaron, cada uno jugó individual. Tampoco, nadie del tridente salió a hacer campaña como lo hicieron por Ulises; “Un poco de Humor para distendernos, porque seguimos eufóricos de tanta felicidad; humor, gente, humor. Si nos enojamos, no entendimos lo que Tato nos dejó”.

