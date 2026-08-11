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Luck Ra, finalmente, rompió el silencio en sus redes luego de que se supiera que terminó su relación con La Joaqui y se comentara que, la tercera en discordia, sería su amiga, Tuli Acosta.

El primer posteo del cordobéa apuntó a desmentir un dato que había circulado en los últimos días sobre su edad. “Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28”, indicó el artista.

En este marco, agregó que buscaba atravesar la situación de la manera más privada posible. “Busco un duelo tranquilo, privado y en paz. Soy adulto”, remarcó, en referencia al momento personal que está atravesando.

Otro de los puntos centrales del comunicado de Luck Ra tuvo que ver con los rumores que lo vincularon, sentimentalmente, con Tuli Acosta; el artista fue contundente al asegurar que no hubo nada entre ambos y hasta apeló al humor cordobés para restarle dramatismo a la situación. “Ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo”, escribió.

Además, aclaró que no busca andar generando polémica ni quedar mal parado frente a la situación que se instaló públicamente.

Tras esas primeras aclaraciones, Luck Ra anunció que se subía a un avión y que compartiría más detalles al día siguiente, dejando la puerta abierta a nuevas declaraciones sobre el tema.

Una separación que podría dar letra a nuevas canciones

Más allá de la polémica, en el estudio de “Arriba Argentinos” coincidieron en que, este tipo de situaciones sentimentales, suele convertirse en material creativo para los artistas. “Este es el momento jugoso del artista, es cuando salen las mejores canciones”, dijeron, entre risas, anticipando que tanto Luck Ra como su expareja podrían plasmar la ruptura en futuros lanzamientos musicales.

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