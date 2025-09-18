Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este jueves que el Gobierno de Javier Milei mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y remarcó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así ”, declaró en el streaming oficialista Carajo.

En compañía de su vice José Luis Daza y el presidente del Central, Santiago Bausili, expresó: “Hay un ataque político fenomenal, yo no lo vi nunca… pero combinado con una situación macroeconómica muy sólida que Argentina no tuvo nunca. Hoy, a pesar de todo lo ocurrido, seguimos con superávit fiscal, superávit comercial, un BCRA capitalizado, no hay emisión monetaria, la inflación sigue controlada. Es una situación rara“.

Asimismo, recalcó que “nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover del mismo. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa está diseñado así y está hecho para que los dólares, tanto del Central como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda”.

Y agregó: “Esencialmente es porque es un programa sólido, porque no habrá más emisión de pesos, el BCRA está muy bien capitalizado, hay suficientes dólares para todos y porque es el esquema en el que se acordó en su momento”.

Caputo explicó que “para los que se les ocurre ‘¿por qué no flotan y usan los dólares para recomprar deuda y demás?’, no, nada de eso estaba previsto en el programa y no va a haber ningún cambio. Ahora bien, entiendo la preocupación por el lado de la gente que tiene bonos, porque dicen ‘que va a pasar con nosotros, vienen los vencimientos de enero, ¿cómo nos van a pagar eso?'”.

A propósito, puntualizó: “De la misma manera que les contamos que el presidente nos había prevenido que iba a haber ataques de este tipo y tomamos las decisiones monetarias en ese momento, creo que hoy está claro que tuvieron sus beneficios, porque imagínense esta situación política con 16, 18 o 20 billones de pesos venciendo todos los días; probablemente hubiera sido diferente la historia”.

Aseveró que “de la misma manera que preveníamos eso, también suponíamos que en enero no íbamos a tener refinanciamiento. Entonces, la realidad es que desde hace dos o tres meses estamos trabajando para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero, y más lejos aún, lo que vamos a hacer es garantizar no solo los pagos de vencimiento de enero, sino los de julio del año que viene también. Y estamos trabajando en eso y no los anunciamos porque no lo tenemos concretado”.

Caputo hizo hincapié en que “todavía estamos trabajando, pero nuestra expectativa es que en las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y, si nos va bien, de julio del año que viene también. Vamos a seguir siempre defendiendo la banda cambiaria porque eso es lo que acordamos con el Fondo, el programa es sólido y además no tendría ningún sentido no hacerlo”. En tanto, dijo que el actual nivel del dólar se ubica en valores competitivos: “Estamos casi 15% arriba del dólar de la salida del cepo de (Mauricio) Macri. Es un tipo de cambio real multilateral alto”.