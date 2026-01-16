Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Future Minerals Forum celebrado en Arabia Saudita, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, fue entrevistado por Anjalí Raoen, donde abordó el panorama global de los minerales y el rol de Argentina en la industria minera internacional.

Lucero resaltó la importancia de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei para estabilizar la economía, abrirse al mundo y consolidar la confianza de los inversores extranjeros. “Estamos verdaderamente decididos a dejar atrás un historial complicado y convertirnos en un socio confiable”, afirmó el funcionario, destacando que la construcción de confianza será un proceso sostenido en el tiempo.

Potencial de la minería argentina: litio y cobre

El secretario señaló que la minería en el oeste argentino, cercano a los Andes, representa una oportunidad única para generar riqueza y desarrollo. Destacó que por primera vez existe un consenso político amplio sobre la minería como pilar estratégico del desarrollo nacional, y que la actividad ya está mejorando la vida de las comunidades locales con empleos formales y bien remunerados.

Sobre el litio, recurso clave para la transición energética, Lucero destacó el papel de Argentina dentro del Triángulo del Litio  -que incluye Jujuy, Salta y Catamarca- junto a Chile y Bolivia.

“Creamos la Mesa del Litio, un organismo de coordinación entre las tres provincias y el gobierno nacional. Las condiciones de las comunidades ya están mejorando gracias a empleos formales y bien remunerados que genera la minería, y las empresas cuentan con un apoyo sólido para desarrollar proveedores y cadenas de valor locales”, afirmó.

En este sentido, aseguró que “tenemos un futuro muy prometedor en litio, con proyecciones de producir 650.000 toneladas de LCE por año para 2035, posicionándonos como un proveedor global relevante”, explicó.

Respecto al cobre, mencionó que Argentina cuenta con varios proyectos de clase mundial en distintas provincias, incluyendo Mendoza, San Juan y Catamarca.

“Glencore ha decidido reabrir las operaciones en la mina de cobre Bajo de la Alumbrera, que fue la principal mina durante veinte años, en aproximadamente un año. No es una operación muy grande, pero será importante para marcar la decisión de la empresa, que además es propietaria de otros dos proyectos muy grandes en Argentina: uno en San Juan llamado Pachón, y también un proyecto llamado MARA en la provincia de Catamarca”, explicó y aseguró que “en cinco a ocho años podríamos estar produciendo entre 1,3, 1,4 o 1,5 millones de toneladas por año”.

“Nos gustaría ir más rápido, pero estamos llegando… La construcción del primer proyecto marcará, un hito y a partir de ese momento todo se acelerará”. afirmó.

Inversión extranjera y marco regulatorio

Lucero aseguró que la Argentina da la bienvenida a inversores extranjeros de Canadá, Sudáfrica, Corea y China, y destacó que ahora también hay interés creciente de empresarios argentinos. Subrayó que el RIGI, aprobado con amplia mayoría parlamentaria, identifica a la minería como un sector estratégico para el desarrollo económico del país.

El secretario también enfatizó la necesidad de invertir en infraestructura y gestionar adecuadamente los recursos hídricos, especialmente considerando la geografía árida de las principales zonas mineras.

“La minería ya está transformando la vida de las comunidades, creando empleos y fomentando cadenas de valor locales”, aseguró Lucero. Además, destacó la coordinación interprovincial a través de la Mesa del Litio, que involucra a Salta, Jujuy y Catamarca, como ejemplo de cooperación política para impulsar proyectos estratégicos.

Con la mirada puesta en 2035, Lucero afirmó que Argentina podría contar con siete u ocho minas de clase mundial operando, consolidando al país como un jugador clave en minerales críticos y en la transición energética global.

