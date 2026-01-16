Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Future Minerals Forum celebrado en Arabia Saudita, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, fue entrevistado por Anjalí Raoen, donde abordó el panorama global de los minerales y el rol de Argentina en la industria minera internacional.

Lucero resaltó la importancia de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei para estabilizar la economía, abrirse al mundo y consolidar la confianza de los inversores extranjeros. “Estamos verdaderamente decididos a dejar atrás un historial complicado y convertirnos en un socio confiable”, afirmó el funcionario, destacando que la construcción de confianza será un proceso sostenido en el tiempo.

Potencial de la minería argentina: litio y cobre

El secretario señaló que la minería en el oeste argentino, cercano a los Andes, representa una oportunidad única para generar riqueza y desarrollo. Destacó que por primera vez existe un consenso político amplio sobre la minería como pilar estratégico del desarrollo nacional, y que la actividad ya está mejorando la vida de las comunidades locales con empleos formales y bien remunerados.

Sobre el litio, recurso clave para la transición energética, Lucero destacó el papel de Argentina dentro del Triángulo del Litio -que incluye Jujuy, Salta y Catamarca- junto a Chile y Bolivia.

“Creamos la Mesa del Litio, un organismo de coordinación entre las tres provincias y el gobierno nacional. Las condiciones de las comunidades ya están mejorando gracias a empleos formales y bien remunerados que genera la minería, y las empresas cuentan con un apoyo sólido para desarrollar proveedores y cadenas de valor locales”, afirmó.