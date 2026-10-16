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Los Martín Fierro de la Música 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvieron su primera edición en el complejo Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. La Opinión Austral realizó una cobertura especial con sus enviados Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes dialogaron con las figuras centrales de una ceremonia que reunió a artistas, periodistas y referentes del espectáculo.

Uno de los protagonistas fue Luis Ventura, presidente de APTRA, quien hizo un balance de la gala y reconoció que, pese a los aspectos que pueden mejorarse, su evaluación general fue positiva.

“Siempre hay cosas para corregir, pero ante todo, estoy muy feliz porque me parece que salió una gran fiesta, después viene todo lo demás”, expresó al ser consultado sobre el desarrollo de la ceremonia.

La convocatoria también reunió a figuras que cuestionan a APTRA y a quienes impulsan alternativas, como la Asociación de Periodistas Argentinos (APA). Frente a este escenario, Ventura se mostró abierto a la competencia y a la aparición de nuevas propuestas dentro del ámbito periodístico.

“Bienvenidos, que propongan y que vengan, yo no tengo problema”, afirmó, al referirse a quienes buscan desarrollar otros espacios de reconocimiento.

La contundente reflexión de Luis Ventura sobre el periodismo

Durante la entrevista, el presidente de APTRA también compartió su mirada sobre el presente de la profesión y el trabajo de los periodistas.

Consultado sobre cómo ve al periodismo actual, Ventura fue categórico y reiteró una postura que sostiene desde hace tiempo: “El periodismo es una raza en extinción. Es la verdad”.