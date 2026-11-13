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“Muy contento, muy feliz”, resumió Luis Ventura al finalizar la entrega de los Martín Fierro de Cable 2026, en diálogo con La Opinión Austral. El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) puso el foco no solamente en el desarrollo de la ceremonia, sino también en lo que consideró uno de los principales valores de la noche: el encuentro de los trabajadores de la comunicación.

“Esto es lo que tenemos que aprender los argentinos: a celebrarnos, a festejar, a compartir, a hacer encuentros de la industria. Toda la industria de la comunicación estaba hoy acá. Todos, no te falta uno”, expresó Ventura, mientras señalaba el salón, que continuaba colmado de invitados incluso después de concluida la premiación.

Al ser consultado por la cantidad de asistentes, precisó que ingresaron alrededor de 700 personas y celebró el nivel de participación que tuvo esta edición.

“Y mirá la gente, cómo vino, cómo está vestida, lo que se comió. Esto no tiene desperdicio”, comentó al hacer un balance de la organización y de la inversión que demanda una ceremonia de estas características.

Los próximos Martín Fierro y el desafío de una ceremonia más grande

Con la mirada puesta en el calendario de premiaciones, Ventura confirmó que la actividad de APTRA continuará en las próximas semanas. Entre los eventos previstos mencionó el Martín Fierro de la Salud y la ceremonia que se realizará en Uruguay el próximo 20 de diciembre.

Además, anticipó que ya piensa en cómo ampliar la capacidad de las futuras entregas, ante el crecimiento de la convocatoria. “Creo que el próximo Martín Fierro, el año que viene, lo podemos hacer o en la cancha de River o en la de Boca, porque ya nos queda chico todo”, bromeó.

Durante la entrevista también fue consultado sobre el mensaje que le dejó el papa León XIV en su visita a la Argentina. Con su habitual tono distendido, Ventura eligió destacar la energía y el ritmo de actividad que caracterizaban al pontífice: “Su batería Duracell, que siempre le tiraba dos o tres horas más que la mía. Yo digo: ¿cómo aguanta este tipo? Se levantaba, corría, iba, venía, hablaba, iba a Don Orione, iba a la cárcel. Un fenómeno”.

La entrega de los Martín Fierro de Cable 2026 se realizó este jueves 12 de noviembre y fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La gala contó con más de 40 categorías y reconoció a conductores, periodistas, programas y señales de televisión paga. La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia con la presencia de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.