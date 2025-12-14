Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luquitas Rodríguez, de Vorterix, nominado a Mejor Conducción Masculina y también por su programa Paren la Mano, dialogó con La Opinión Austral en la antesala de los Premios Martín Fierro de los Canales de Streaming.

La ceremonia distinguió a conductores, periodistas, streamers, creadores de contenido y señales de streaming.

“Muy bien, contento, la verdad que acá estamos”, expresó. Sobre la cartera que eligió para la ocasión y que rompió estereotipos, explicó con naturalidad: “Es como un bolsín. Traje la billetera, las llaves con el llaverito del Diego y el teléfono; no hay más indispensables”.

Además, destacó el presente del canal: “Estuvo bueno el año en Vorterix, creo que la programación salió bien y estoy contento”.

Consultado por un video en el que se ve a Mario Pergolini “escapar” de la prensa en una moto, reaccionó entre risas: “Increíble el video, me hizo gracia, me reí. Me parece que moralizar algo tan tonto no está ni bien ni mal”.

Para cerrar, señaló a sus favoritos para el premio mayor: “El Martín Fierro se lo merecen los Mernosketti. Son más de stream y fueron los que más me hicieron reír en el año”.