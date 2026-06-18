El canal de streaming Luzu TV, fundado por Nicolás Occhiato, tomó una fuerte decisión interna luego del escándalo ocurrido en el programa El Show del Verano, donde se difundió una información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi.

Durante la emisión del ciclo, la actriz Florencia Peña anunció al aire que Jorge Messi había fallecido, sin chequear la información previamente. Minutos después, debió rectificarse y pedir disculpas al confirmarse que se trataba de una fake news.

El hecho generó una fuerte repercusión inmediata en redes sociales y preocupación en torno a la familia del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. Incluso, la familia Messi emitió un comunicado oficial aclarando que Jorge atraviesa una situación de salud, se encuentra bajo seguimiento médico y pidió respeto ante la circulación de rumores y especulaciones sobre su estado.

El comunicado de Luzu TV y la decisión de desvinculación

Tras lo ocurrido, Luzu TV difundió un comunicado oficial en el que expresó su “profundo malestar” por la difusión de información sensible sin verificación previa. En el texto, el canal remarcó que este tipo de hechos son “inadmisibles” dentro de su línea editorial.

Además, la señal confirmó la desvinculación de los responsables del segmento y que Florencia Peña “tomará la decisión de dar un paso al costado”. Desde la conducción del proyecto, Nicolás Occhiato manifestó públicamente su indignación y anunció la realización de una revisión interna junto con una sanción considerada “contundente”.

La familia Messi, por su parte, insistió en la necesidad de responsabilidad y prudencia al informar sobre situaciones privadas de salud, subrayando que cualquier novedad oficial será comunicada únicamente por sus canales correspondientes.