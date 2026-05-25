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El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó este lunes las actividades oficiales en conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, propuesta patria que contó con importante participación de la comunidad y referentes institucionales.

La jornada festiva que comenzó a las 9:45 horas en la plazoleta San Martín con el tradicional izamiento de la bandera nacional, estuvo acompañada por miembros del gabinete municipal, concejales, diputados, autoridades militares y vecinos de la ciudad. En tanto, la interpretación del Himno Nacional Argentino estuvo a cargo de la Banda Militar “Sargento Mayor Matías Sarmiento“, perteneciente al Regimiento de Infantería Mecanizada 8 del Ejército Argentino.

Macharashvili: “…Reafirmamos la pertenencia y la independencia en un contexto actual en el que debemos defender el federalismo”.

Posteriormente, la comitiva oficial, se trasladó a la Catedral San Juan Bosco para asistir al Solemne Tedeum. Mientras que, a las 11:00 horas, se dio inicio al desfile cívico-militar, organizado de manera conjunta entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la IX Brigada Mecanizada. Cabe mencionar, que antes del inicio, el intendente junto al comandante de la IX Brigada Mecanizada, concretaron el protocolar pase de revista y saludo a las tropas.

El despliegue sobre la calle San Martín, incluyó el paso de los cuerpos militares de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como también de numerosas delegaciones de instituciones educativas, deportivas, culturales, entidades vecinales y agrupaciones civiles, quienes le dieron marco y color a este nuevo aniversario de la Patria.

Una multitud acompañó el acto por el 25 de Mayo.

Al respecto el intendente sostuvo que “Hoy no sólo es otro día de festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, sino que también reafirmamos la pertenencia y la independencia en un contexto actual en el que debemos defender el federalismo”, resaltó al mostrar una gran preocupación por el debilitamiento del regionalismo y el resurgimiento de políticas centralistas en el país. En este sentido instó a “fortalecer el compromiso con respuestas a las necesidades de los ciudadanos y con la protección de la integridad de la patria grande”.

Por su parte, el Coronel Mayor Pablo Gerardo Giordano, tuvo a su cargo la lectura del mensaje militar del Jefe del Estado Mayor, en el marco del 216 aniversario de la Revolución de Mayo, que definió como “el acontecimiento fundacional de gran trascendencia para nuestra Nación”, al agregar que “fue el movimiento donde un pueblo decidió asumir con valor y determinación, la responsabilidad de conducir su propio destino”.

En este contexto, destacó que defender a la patria implica anteponer el bien común a los intereses individuales, a la vez que exhortó a los integrantes del Ejército Argentino a asumir con orgullo, responsabilidad y sentido de pertenencia los desafíos de esta época, honrando a sus antecesores.”