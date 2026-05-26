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El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, recibió este martes en horas de la mañana, al Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, en un encuentro impulsado por el diputado nacional José Glinski, con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional entre la mutual y Comodoro Rivadavia.

Durante la reunión se abordaron acciones para federalizar el trabajo de la AMIA, la historia de la comunidad judía local y la importancia de sostener una agenda conjunta vinculada a la memoria, la inclusión y el desarrollo comunitario. Además, el jefe comunal fue invitado a participar del acto central por el 30° aniversario del atentado a la AMIA, que se realizará el próximo 1 de julio en la ciudad de Buenos Aires.

Respecto a la reunión mantenida, el rabino Eliahu Hamra valoró la predisposición del intendente para sumarse al encuentro federal de jefes comunales, que se realizará el 1 de julio, al señalar que “nos parece muy valioso fortalecer la vida comunitaria en todo el país. El intendente se comprometió a participar de este acto de unión que trasciende banderas políticas y busca estar juntos frente a un reclamo federal”.

En tanto, el diputado nacional José Glinski, celebró el vínculo entre las partes, al destacar que la visita se enmarca en la misión de descentraliza la acción de la mutual. “Vine a acompañar al Gran Rabino de la AMIA, -explicó-, que es un gran amigo que cumple un rol muy importante a nivel institucional para la comunidad judía de todo el país, en lo que respecta básicamente a la tarea de federalizar la acción de la AMIA a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario, explicó su rol como nexo entre la ciudad y la institución, al manifestar que “oficié como puente por el conocimiento de las dos puntas, tanto del intendente Othar Macharashvili como de la gestión de la AMIA. Estamos atendiendo también temas propios de la comunidad judía de Comodoro. Estoy contento de dar esta mano para que se encuentre la AMIA con la Municipalidad, con la expectativa de que podamos construir una relación más consolidada y con perspectiva de futuro”.

La reunión fue realizada este martes por la mañana, en el municipio comodorense.

Mientras que, en alusión al sentido de la federalización y la memoria, el legislador subrayó que “es importante que se entienda que lo ocurrido el 18 de julio de 1994 no fue un atentado contra la comunidad judía, sino contra la Argentina en general. Es fundamental para cualquier entidad como la AMIA, llevar un mensaje a todos los argentinos, pero al mismo tiempo interiorizarse de lo que ocurre en el país. Son organizaciones que están para asistir a la población independientemente de que haya una mayor responsabilidad sobre la comunidad judía”.