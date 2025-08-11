Un estremecedor caso sacude a Villa Corina, en el partido bonaerense de Avellaneda. Natali, una mujer de la zona, fue detenida luego de asesinar a su bebé de apenas ocho meses. Según los primeros informes, la acusada ahorcó a la niña y luego la golpeó brutalmente en la cabeza con un ladrillo, causándole la muerte.

Tras el crimen, la mujer prendió fuego la vivienda ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4270, con la intención de ocultar el crimen. El incendio provocó alarma en el barrio, afectando además a viviendas linderas y generando temor entre los vecinos.

Incendio provocado y detención: la rápida intervención policial y de bomberos

Personal policial y bomberos trabajaron arduamente para controlar el siniestro provocado intencionalmente por la acusada. Gracias a su intervención, el fuego fue controlado antes de que pudiera generar daños mayores en el barrio, que se encuentra a sólo dos cuadras de un comedor comunitario.

La mujer fue detenida en el lugar y quedó a disposición de la fiscalía de turno, que investiga el homicidio agravado por el vínculo y el incendio intencional. La causa busca esclarecer si Natali comprende la gravedad y criminalidad de sus actos, mientras la comunidad exige justicia por la bebé asesinada.

Comunidad conmocionada y exigencia de justicia tras el asesinato del bebé

El impacto del brutal crimen sacudió a los vecinos de Villa Corina, quienes relataron a este medio el horror vivido. La noticia generó profunda indignación en la zona, donde se multiplican las voces reclamando respuestas y justicia para la pequeña víctima.

Por el momento, se desconocen datos precisos sobre el padre de la niña, mientras las autoridades continúan con las pericias y la investigación para esclarecer los motivos que llevaron a la mujer a cometer semejante atrocidad.

Investigación en curso: la Justicia analiza la trama detrás del filicidio y el incendio

La causa quedó a cargo de la fiscalía local, que además de investigar el homicidio agravado, evalúa las circunstancias del incendio provocado. Los investigadores trabajan para determinar con exactitud el móvil del crimen y si la imputada actuó con plena conciencia de sus actos.

Este caso representa uno de los episodios más trágicos y conmocionantes en la zona en lo que va del año, y mantiene en vilo a la comunidad y a las autoridades judiciales.