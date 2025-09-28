Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sur tuvo su tarde soñada. Deportivo Madryn superó 2–1 a Arsenal y cerró la cuenta que venía haciendo desde febrero: con el primer lugar de la Zona A ya en el bolsillo, jugará la final neutral por subir a la Liga Profesional. Lo consiguió en su cancha, con el empuje de su gente y con los goles de Nicolás Maná y Diego Crego, que desataron el festejo grande en Puerto Madryn. Tomás González descontó para la visita y dejó suspenso hasta el final, pero la victoria no se movió.

El desarrollo respondió a un equipo maduro. Tras un primer tiempo de estudio, Maná abrió el marcador a los 48’ y ordenó el trámite. El Aurinegro aprovechó el envión y estiró a los 62’ por intermedio de Crego. Arsenal reaccionó a los 69’ con el 2–1 de González, pero Madryn sostuvo la ventaja con oficio. En las planillas quedaron detalles de control: posesión 54%–46%, tiros al arco 2–1, amarillas 1–2 y sin expulsados.

Festejo de gol para Nicolás Maná.

La tabla selló la noticia: con el triunfo, Deportivo Madryn alcanzó los 60 puntos en 33 partidos (16 ganados, 12 empates y 5 derrotas; diferencia de gol +18, 45:27). Detrás quedó Atlanta con 55, luego Tristán Suárez y San Miguel con 49, Gimnasia y Tiro y Patronato con 48, San Martín (T) con 47, Deportivo Maipú con 45 y Colegiales con 44. Con una fecha por disputarse, el liderazgo ya fue inalcanzable para el “Bohemio”, que el sábado había empatado 2–2 en Salta.

El cierre formal para el conjunto de Leandro “Tano” Gracián será en Munro frente a Colegiales (fecha 34), pero la mirada ya quedó puesta en la final por el primer ascenso: 90 minutos —o 120 y penales— que pueden abrirle la puerta de la elite al club patagónico por primera vez en su historia.

Diego Crego, autor del segundo.

Del otro lado del cuadro, la Zona B mantiene la tensión alta. Gimnasia y Esgrima de Mendoza empató y llegó a 60 puntos; lo persiguen Estudiantes de Buenos Aires con 58, Deportivo Morón con 57 y Estudiantes de Río Cuarto con 56. La definición será el 5 de octubre: Gimnasia (M) recibirá a Defensores, mientras que Estudiantes (RC) visitará a Mitre. En el Lobo, el santacruceño Matías Muñoz —formado en Boxing Club— ingresó a los 66’ por Nicolás Romano y volvió a sumar rodaje en el tramo clave. Si Gimnasia gana, será el rival de Madryn; si no, el boleto quedará abierto según lo que haga el equipo cordobés.

El contexto general ayuda a dimensionar el logro. La Primera Nacional 2025 se disputó en dos zonas de 18 equipos, a 34 fechas y sin interzonales. Los ganadores de cada zona van a una final única en cancha neutral por el primer ascenso; el segundo se define en un Reducido con los puestos 2º al 8º de cada grupo más el perdedor de esa final. Terminar arriba evita el laberinto del mata-mata y premia la regularidad: eso fue lo que mostró Deportivo Madryn durante toda la campaña, con una defensa confiable, ataques oportunos y un temple que se fortaleció en las canchas más bravas.

Para Puerto Madryn y para la Patagonia futbolera, la escena trasciende lo deportivo: habla de un proceso que se sostuvo en el tiempo, con identidad, oficio y sentido de pertenencia. Falta conocer el rival y la sede, no la convicción. El Aurinegro ya está donde soñó: a un partido del salto a la Liga Profesional. Y esa, para una ciudad que vive entre el mar y el viento, es una marea que empuja como pocas.