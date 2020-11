Magic Johnson: "El mundo perdió a uno de los mejores futbolistas que haya vivido: Diego Armando Maradona"

Breve pero emotivo fue el mensaje del legendario jugador de NBA, Magic Johnson que desde su cuenta de Twitter, despidió a Diego Armando Maradona, quien falleció este miércoles a los 60 años.

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family. 🙏🏾 pic.twitter.com/SgQvij7a72

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 25, 2020