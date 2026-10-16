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Los Martín Fierro de la Música 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvieron su primera edición en el complejo Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial con sus enviados Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes dialogaron con las figuras centrales de una ceremonia que reunió a artistas, periodistas y referentes del espectáculo.

Malena Narvay, quien cantó en vivo su canción “Buenos Aires”, conversó con La Opinión Austral en la alfombra roja.

“Está hermoso el lugar”, destacó la actriz y cantante. Consultada sobre las voces que van surgiendo, valoró: “Hay muchos artistas emergentes, se están conectando mucho, eso está bueno, poder conocer a otros,  hacer colaboraciones, se siente en el ambiente una camada nueva que está viniendo y está buenísimo que se comparta con todas las que ya hay”.

Sobre las figuras ya consolidadas como Tini, Lali o María Becerra, señaló que no puede elegir. “No puedo elegir, tengo un cariño muy puntual con Lali porque la sigo de toda la vida. Las admiro a todas, todas las rompen”.

Por último, adelantó: “Estamos armando un show para marzo-abril y vamos a sacar una canción nueva en noviembre junto con la Marcha del Orgullo, la canción viene por ese lado, estoy muy contenta y muy emocionada de poder lanzarla en ese mes. Hay muchas sorpresas que se vienen”.

 

EN ESTA NOTA Malena Narvay Martín Fierro de la Música

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