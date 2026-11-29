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La Libertad Avanza (LLA) buscará reunir los consensos necesarios con los bloques aliados para avanzar con el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es incorporar el proyecto en la primera sesión del período extraordinario y conseguir los votos para su aprobación, tal como reclamó el presidente Javier Milei.

Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. El objetivo inmediato será garantizar los 129 diputados necesarios para abrir el recinto y evitar que las diferencias entre los espacios políticos vuelvan a frustrar una sesión, como ocurrió el 18 de noviembre.

El oficialismo intentará cerrar acuerdos con la UCR, el PRO, Argentina Federal y Provincias Unidas. Las conversaciones se desarrollarán entre mañana y el martes, con el propósito de ordenar la agenda parlamentaria, que también contempla el debate sobre la eliminación de las PASO.

La iniciativa sobre Malvinas cobró mayor relevancia para el Gobierno luego del fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó por 18 votos contra 3 el pedido argentino de medidas provisionales para suspender la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las aguas próximas a las islas.

En paralelo, el miércoles se realizará la sesión preparatoria para ratificar a Martín Menem como presidente de Diputados hasta el 9 de diciembre de 2027. También está prevista la reelección de Cecilia Moreau como vicepresidenta primera y la designación del libertario mendocino Luis Petri como vicepresidente segundo.

El oficialismo necesita 35 diputados para conseguir quórum

La Libertad Avanza cuenta con 94 integrantes en la Cámara baja y necesita sumar otros 35 legisladores para alcanzar el número reglamentario que permita iniciar la sesión.

Entre los respaldos que considera asegurados figuran los de la UCR, el PRO, el MID y Por Santa Cruz, que reúnen 22 diputados. A ese grupo se agregan dos representantes de Producción y Trabajo y los monobloques de Cambia Tucumán y La Neuquinidad.

Además, el oficialismo espera que sectores de Argentina Federal e Independencia vuelvan a acompañar la apertura del recinto, como sucedió en la sesión del 18 de noviembre. Ese respaldo podría aportar entre ocho y diez legisladores.

Otra expectativa está puesta en alrededor de seis diputados de Provincias Unidas, entre ellos Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Cappozzi, Lourdes Arrieta y Alejandra Torres. En contrapartida, el peronismo y la izquierda anticiparon que no facilitarán el quórum y preparan cuestionamientos dirigidos al canciller Pablo Quirno.

Qué establece el proyecto y cuáles son los puntos más cuestionados

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional propone un régimen de sanciones penales y económicas para las empresas y personas que participen, sin autorización argentina, en la explotación de recursos naturales renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas.

Uno de los ejes centrales es el endurecimiento de las penas, que podrían alcanzar los 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores vinculados con esas operaciones. La iniciativa contempla excepciones para accionistas con participaciones de hasta el 2% y fondos de inversión cuya intervención en las actividades sea indirecta.

Aunque este capítulo cuenta con mayor aceptación entre sectores de la oposición, las diferencias aparecen en otros aspectos de la reforma, especialmente en las facultades que se le otorgarían al Poder Ejecutivo frente a una eventual «amenaza externa», un concepto que los cuestionamientos opositores consideran insuficientemente definido.

La propuesta también contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que estará presidido por el jefe de Estado e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

A partir de los planteos de los bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar su integración con la participación, como miembros no permanentes, del presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores.

Entre las atribuciones previstas para el Consejo figuran la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de adoptar medidas urgentes ante amenazas externas graves. Estas acciones podrían incluir restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contrataciones, limitaciones a las importaciones y exportaciones y aumentos transitorios de derechos aduaneros.

Otros artículos que generan controversia son los vinculados con el derribo de aeronaves, el hundimiento de buques y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en «operaciones no convencionales». Estos puntos despiertan objeciones porque, según los cuestionamientos opositores, podrían desdibujar los límites entre las funciones de defensa nacional y seguridad interior.

Como parte de las modificaciones negociadas, el oficialismo incorporó a pedido del diputado Eduardo Falcone, del MID, una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso. Ese organismo tendrá a su cargo el control y monitoreo de las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá comunicarle las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.

Por último, otro capítulo cuestionado es el que otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la incorporación de organizaciones cuando existan «motivos razonables para sospechar» de sus actividades.

Desde la oposición advierten que la falta de definiciones precisas sobre terrorismo y amenaza externa podría ampliar la discrecionalidad del Gobierno y habilitar restricciones sobre libertades civiles y políticas.

Con estos puntos sobre la mesa, La Libertad Avanza deberá resolver las diferencias con sus aliados antes de llevar el proyecto al recinto. La posibilidad de avanzar con la ley dependerá tanto de conseguir el quórum como de alcanzar un consenso sobre los artículos más controvertidos de la reforma.