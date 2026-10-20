Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un informe de la televisión chilena volvió a poner el foco en los homenajes que familiares y visitantes dejan en memoria de los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas. El canal Teletrece mostró placas conmemorativas y distintos objetos que estaban tirados fuera del Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.

Las imágenes fueron registradas por el periodista chileno Samuel Rojas durante un recorrido por el predio, donde descansan los restos de 249 combatientes argentinos que murieron durante la guerra de 1982.

Entre los elementos exhibidos se encontraba una placa colocada por una radio de Comodoro Rivadavia, con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”.

Una placa de Comodoro Rivadavia dedicada a los héroes de Malvinas fue mostrada fuera del Cementerio de Darwin en un informe de la TV chilena. FOTO: CAPTURA DE VIDEO / TELETRECE.

El objeto estaba fuera del cementerio, junto a listones rotos, pulseras, estatuillas y piezas de cerámica partidas, que forman parte de los recuerdos y homenajes llevados por quienes visitan el lugar.

Durante el informe, Rojas explicó que algunas de las placas que dejan los visitantes argentinos terminan detrás de la cruz mayor porque contienen referencias a la Argentina y a la denominación Malvinas, expresiones que, según indicó, son rechazadas por parte de los isleños.

“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá. Por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”, afirmó el periodista.

Tensión por el reclamo de soberanía

El informe de Teletrece también incluyó entrevistas a residentes de las islas que reclamaron al presidente Javier Milei que los deje tranquilos, en un contexto de renovada tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.

En las últimas semanas, algunos isleños reclamaron nuevas restricciones para el ingreso de ciudadanos argentinos, luego de denunciar presuntos episodios vinculados con el despliegue de banderas nacionales y carteles relacionados con el reclamo argentino.

Según publicó el diario británico Daily Express, esos planteos llevaron a algunos residentes a proponer que se impida directamente la llegada de visitantes argentinos.

Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, reconoció que las autoridades analizaban posibles medidas, aunque advirtió que existen límites legales para restringir el ingreso. “Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, sostuvo. También señaló: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que venga la gente”.

La denuncia de una familiar

Las imágenes difundidas por la televisión chilena se conocieron días después de que Claudia Aguilar, hija de Eusebio Aguilar e integrante de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, denunciara el retiro de placas en el cementerio argentino.

En diálogo con Blanco y Negro, por Radio del Mar, la mujer contó que había encontrado desprendidas y tiradas detrás de la cruz mayor las placas de las cruces correspondientes a soldados cuyos restos están identificados únicamente como conocidos por Dios.

Claudia Aguilar junto a la tumba de su padre, Eusebio Aguilar, soldado argentino caído en la Guerra de Malvinas.

Aguilar relató que había viajado a las islas junto a su hermana para conocer el cementerio. Durante la visita, según su testimonio, le explicaron que una persona encargada de la seguridad retiraría las inscripciones que considerara contrarias a las restricciones del lugar, en particular aquellas que incluyeran referencias a la Argentina o al reclamo de soberanía.

“Las placas estaban tiradas atrás de la cruz mayor y nosotras las volvimos a acomodar”, afirmó.

De acuerdo con su relato, una persona que se movilizaría en una camioneta Land Rover inspeccionaría el predio después de las visitas y retiraría las inscripciones consideradas provocadoras. Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer de manera independiente quién retiró las placas ni las circunstancias en las que fueron desprendidas.

La denuncia de Aguilar y las imágenes difundidas por Teletrece volvieron a poner en discusión el destino de los homenajes que familiares y visitantes dejan en memoria de los soldados argentinos que murieron en Malvinas.