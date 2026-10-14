Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El canciller argentino Pablo Quirno anunció que el Gobierno nacional presentó un pedido de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para frenar lo que considera una explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La presentación fue realizada en el marco de la estrategia diplomática y jurídica impulsada por el presidente Javier Milei para cuestionar las actividades unilaterales del Reino Unido en el archipiélago, cuya soberanía reclama la Argentina.

En una entrevista con Eduardo Feinmann por A24, Quirno sostuvo que la iniciativa constituye un hecho inédito para el país y explicó que la solicitud busca una respuesta ante la continuidad de las actividades hidrocarburíferas mientras avanza el proceso de arbitraje. “Esta es la primera vez que Argentina acude a un tribunal internacional, es la primera vez también que pide un arbitraje sobre este tema”, señaló el canciller.

El canciller Pablo Quirno junto al presidente Javier Milei. FOTO: Presidencia de la Nación

Según explicó, el Gobierno considera que, mientras no se resuelva la disputa de soberanía, las decisiones unilaterales del Reino Unido sobre los recursos naturales de las islas no resultan apropiadas.

Quirno indicó que la presentación ante el tribunal responde a dos factores: la negativa británica a aceptar el pedido argentino de no avanzar con esas decisiones y la urgencia que, según la posición nacional, plantea la continuidad de la explotación de hidrocarburos.

En ese sentido, remarcó que la administración de Milei busca sostener el reclamo mediante herramientas diplomáticas y jurídicas, con el objetivo de abrir instancias de diálogo con el Reino Unido.

El buque chileno Danstar

Otro de los ejes de la entrevista fue la controversia en torno al posible viaje del buque comercial chileno Danstar hacia las Islas Malvinas, en medio de versiones sobre su utilización para tareas de apoyo logístico.

El canciller aclaró que, al momento de la entrevista, la Argentina no contaba con una notificación oficial sobre la partida de una embarcación chilena hacia el archipiélago. También pidió evitar anticipaciones sobre un eventual recorrido y descartó que el Gobierno contemple acciones militares.

Chile apuesta a la nueva ruta marítima desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas.

“No tenemos intención de abordar, no tenemos intención de atacar”, afirmó Quirno, al referirse a las alternativas que podrían plantearse si el barco finalmente realiza el trayecto.

El funcionario explicó que las conversaciones con Chile apuntan a que no exista colaboración directa o indirecta con las actividades de explotación de los recursos naturales en las islas. En ese marco, destacó el diálogo con el presidente chileno, José Antonio Kast, y con su canciller. “Tenemos una excelente relación con el presidente Kast, expresó.

Quirno también advirtió sobre la circulación de informaciones que, según su interpretación, buscan generar diferencias entre ambos países. Sostuvo que existen sectores que pretenden deteriorar el vínculo bilateral y remarcó que la Argentina no seguirá ese camino.

Qué significa el paso inocente

Durante el reportaje, el canciller fue consultado sobre el concepto de paso inocente, contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), y su posible aplicación al recorrido del buque.

Quirno explicó que este principio establece condiciones para el tránsito de embarcaciones y que la Argentina no puede impedirlo cuando se cumplen los requisitos correspondientes.

El proyecto Sea Lion prevé comenzar la extracción de petróleo en Malvinas en marzo de 2028, con una producción proyectada de hasta 50.000 barriles diarios.

Sin embargo, diferenció esa situación de un eventual apoyo logístico destinado a la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Sobre ese punto, afirmó que los gobiernos argentino y chileno deben encontrar mecanismos para garantizar que no se produzca esa colaboración.

“Si hay contrabando, claramente no hay paso inocente”, sostuvo durante el intercambio con el periodista.

El canciller señaló que la evaluación de un eventual viaje deberá realizarse a partir de la información disponible y de los compromisos asumidos entre ambos gobiernos, sin anticipar medidas concretas antes de conocer las circunstancias del recorrido.