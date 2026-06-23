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Un hombre manejó borracho una retroexcavadora, chocó contra siete autos y fue detenido en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. El hecho quedó registrado en un video que luego se viralizó en redes sociales.

El insólito episodio ocurrió este lunes por la tarde, tras el triunfo de la Selección argentina ante Austria por el Mundial 2026. El conductor provocó daños en varios vehículos al circular alcoholizado con la máquina por las calles del barrio.

El hombre, de 47 años, transitó primero por Presidente Illia en sentido oeste-este, donde impactó contra dos camionetas. Después continuó su recorrido hasta Paula Albarracín de Sarmiento, lugar en el que embistió a otros cinco rodados.

La peligrosa maniobra terminó sobre Gregoria Pérez, donde vecinos lograron detener la marcha del acusado y reducirlo hasta la llegada de la Policía, informó el medio El Entre Ríos.

Luego de la detención, los efectivos le realizaron un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo: 1,7 gramos de alcohol en sangre.

Además, algunos ocupantes de los vehículos afectados sufrieron heridas, aunque desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat indicaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad.