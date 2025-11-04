Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exvocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, se prepara para asumir como jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, y reveló que su cargo de vocero no será ocupado por nadie más. “No creo que vayamos a tener otro vocero. Históricamente, el vocero fue el jefe de Gabinete”, explicó en diálogo con Eduardo Feinmann por A24.

Adorni, designado para reemplazar a Guillermo Francos, quien renunció el viernes tras un encuentro con gobernadores aliados, adelantó que la dinámica de comunicación del Ejecutivo “no seguirá el mismo formato” de conferencias diarias. “Los temas importantes los seguiré yo, pero no habrá conferencias todos los días”, aclaró.

Además, confirmó que Javier Lanari asumirá como secretario de Comunicación y Medios, tras su salida de la Secretaría de Prensa.

En otro tramo de la entrevista, Adorni se refirió al rol de Santiago Caputo, a quien definió como “el asistente principal del Presidente” y con quien aseguró tener “una excelente relación”.

El futuro jefe de Gabinete también aprovechó para responder a Mauricio Macri, quien había cuestionado su designación. “El presidente Milei también era un hombre sin experiencia para el cargo. Me da mucha pena, en lo personal. Es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen. Si fuese una cuestión de experiencia, debería gobernar Cristina Fernández de Kirchner”, retrucó.