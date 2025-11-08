Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió a través de su cuenta oficial en la b un balance de los principales resultados alcanzados por el Gobierno nacional durante los últimos días. Según explicó el funcionario, el objetivo del resumen es mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en materia económica, social y productiva, así como las acciones destinadas a fortalecer sectores clave de la economía argentina.

En su publicación, Adorni destacó cuatro ejes centrales del accionar gubernamental: aumentos salariales, asistencia agropecuaria, impulso a las exportaciones y promoción de nuevas inversiones.

Aumento del 61% para el personal del Hospital Garrahan

Entre las medidas más relevantes, el jefe de Gabinete subrayó el aumento salarial del 61% destinado al personal de salud del Hospital Garrahan, una institución de referencia nacional en atención pediátrica. La decisión se enmarca dentro de las políticas de recomposición de ingresos en el ámbito público, y busca reconocer el trabajo del personal sanitario en un contexto de alta demanda y creciente presión sobre el sistema de salud.

Asistencia al campo y extensión de la emergencia agropecuaria

Otro de los anuncios destacados fue la extensión de la Emergencia Agropecuaria en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Según detalló Adorni, el Gobierno nacional prorrogó la medida hasta el 28 de febrero de 2026 en los partidos de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, donde las inundaciones provocaron severas pérdidas en la producción rural.

El programa incluye, además, el aporte de más de un millón de litros de gas oil para asistir a los productores afectados, garantizando la continuidad de las tareas agrícolas y el abastecimiento de combustible en zonas críticas.

Exportaciones e inversiones: señales de crecimiento económico

Adorni también señaló que la semana estuvo marcada por avances en materia de exportaciones y la confirmación de nuevas inversiones privadas, especialmente en sectores estratégicos vinculados con la energía y la industria. Desde el Gobierno nacional se destacó que estos movimientos refuerzan la confianza de los mercados internacionales en la recuperación de la economía argentina, y se enmarcan dentro del plan oficial de atracción de capitales y mejora de la competitividad productiva.

Comunicación directa con los ciudadanos

Finalmente, el jefe de Gabinete reafirmó la intención del Ejecutivo de mantener un canal de comunicación directo con la sociedad, a través de informes periódicos que transparenten la gestión y den cuenta de los resultados alcanzados. “Nuestro compromiso es informar con claridad y rendir cuentas sobre cada decisión del Gobierno”, señaló Adorni.