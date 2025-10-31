Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que el presidente Javier Milei reemplace a Guillermo Francos por Manuel Adorni en el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, Adorni publicó en su cuenta de Twitter: “Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”.

En su comunicado tras el anuncia de asunción, Adorni agradeció “a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente. Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

La agenda de reformas

Desde su nuevo cargo, Manuel Adorni dejó en claro cuál será su hoja de ruta: reformas estructurales que abarcan lo laboral, lo tributario y lo penal. En su discurso previo, como vocero presidencial advirtió que “la reforma tributaria va a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”, mientras que la “modernización laboral va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad”. Además sostuvo que “la reforma del Código Penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada”.

Inversión, ahorro y propiedad privada

Adorni también centró buena parte de su mensaje en la necesidad de generar un clima de negocios favorable a la inversión y al crecimiento provincial. “Para que haya trabajo y buenos salarios, en Argentina tiene que haber inversión. Para que haya inversión, hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad”.

Para él, el Estado nacional y provincial deben colaborar para crear condiciones de productividad. En ese sentido, Adorni dijo que cada provincia “puede ser una potencia en sí misma” si se impulsan los rubros estratégicos como energía, minería, tecnología y turismo.

Gobernadores y federalismo

El nuevo jefe de Gabinete también ratificó que la vinculación con las provincias será un pilar de su gestión. En su anterior rol como vocero había enfatizado: “Es la voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero de crecimiento”. Y sobre los acuerdos federales explicó que “estas premisas se enmarcan en los acuerdos firmados en el Pacto de Mayo”.