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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió de manera contundente a las denuncias en su contra, tras el viaje a Nueva York en donde Bettina Angeletti – su esposa – lo acompañó a la “Argentina Week” en Nueva York. En conferencia de prensa, Adorni puso el foco en su recorrido profesional previo a la función pública.

“Quiero ser directo: trabajé 25 años en el sector privado, hace dos años me convocó el Gobierno. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que toda la información vinculada a su situación patrimonial ya fue puesta a disposición de la Justicia. “Estamos poniendo la información a disposición de la Justicia, toda la información que necesiten”, agregó.

Críticas a gestiones anteriores

Durante sus declaraciones, Adorni también trazó una fuerte comparación con administraciones previas y defendió el rumbo económico y político del actual gobierno.

“Ningún gobierno tuvo la vara tan alta como la nuestra, nunca. Ningún gobierno redujo el gasto público y la cantidad de cargos o pisó los salarios de los funcionarios como este”, sostuvo.

Además, remarcó que los ingresos actuales de los funcionarios son menores en comparación con etapas anteriores: “Un ministro hoy gana menos de lo que ganaba uno con Alberto Fernández”.

“No somos lo mismo”

El funcionario insistió en marcar una diferencia con la dirigencia política tradicional y cuestionó a distintos sectores. “No somos lo mismo de los que vinieron antes y la gente lo sabe”, afirmó, y agregó: “No voy a sentarme a tomar clases de ética de quienes viven del Estado desde que nacieron, ni de los que se robaron un PBI, ni de empresarios o periodistas que ayudaron”.

En ese marco, recordó episodios de corrupción del pasado: “Parece que nos olvidamos de cuando un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas”.

Investigación en curso

Finalmente, Adorni evitó profundizar en detalles sobre las denuncias al señalar que existe una causa en trámite. “Esto es todo lo que tengo para decir de las denuncias en curso. Como hay una investigación en curso no puedo responder para no entorpecer la causa”, concluyó.

Las declaraciones del jefe de Gabinete se dan en un contexto de fuerte exposición pública y debate político, donde la transparencia y el manejo de los recursos del Estado vuelven a ocupar el centro de la agenda.

24 de marzo y las Fuerzas Armadas

En otro tramo de sus declaraciones, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió al 50° aniversario de la última dictadura militar “Reafirmamos la condena del Estado argentino al golpe de Estado y a la violencia ejercida desde el Estado durante la última dictadura. Es un hecho que nunca debería haber ocurrido ni debe volver a ocurrir jamás”.

En ese sentido, planteó la necesidad de revisar el abordaje histórico: “Esta administración tiene la convicción de que, para finalmente poder cerrar el capítulo de nuestra historia, es necesario revisar la forma en la que el Estado ha abordado los años 70 y su legado”.

Asimismo, cuestionó el enfoque adoptado en las últimas décadas: “En primer lugar, desde el 2003 en adelante, el Estado nacional promovió una reconstrucción sesgada y revanchista de los 70 que ha dificultado cerrar la herida nacional que fue ese período de nuestra historia”. Y añadió: “Reconciliarnos como sociedad requiere que el Estado dé cuenta de la historia completa, sin ocultar nada de un lado ni del otro, y condene cualquier tipo de romantización de la violencia, tanto del terrorismo civil como del terrorismo militar”.

Por otro lado, se refirió a la situación actual del sistema de defensa: “En segundo lugar, desde el retorno de la democracia en adelante fue política de Estado financiar al instrumento militar con el objetivo de neutralizar a las Fuerzas Armadas como actor político y asegurar la estabilidad democrática”. No obstante, advirtió: “Si bien en las primeras décadas esto pudo haber estado justificado, luego de 50 años el resultado son Fuerzas Armadas mal pagas e insuficientemente equipadas para hacerle frente a los desafíos del presente. Esto es absolutamente inaceptable”.

En continuidad, remarcó la importancia estratégica del área: “La fuerza para hacernos respetar en el concierto de las naciones y defendernos de cualquier amenaza es condición sine qua non para cualquier país que pretenda tener éxito”.

El funcionario sostuvo: “Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas han demostrado ser democráticas; es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene”.

En esa línea, adelantó una medida concreta: “Hemos determinado que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional. Hay que pasar de página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir la historia del pasado, con Fuerzas Armadas fuertes y equipadas para defender a nuestra patria”.