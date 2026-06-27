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El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presentó este sábado su renuncia al cargo, en un contexto marcado por el avance de la causa por enriquecimiento ilícito, el escándalo por su declaración jurada y el debilitamiento del apoyo interno. El presidente Javier Milei compartió el mensaje.

Javier Milei y Manuel Adorni, meses atrás. Ambos siempre hablaron de una gran relación.

“Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, expresó el ahora exfuncionario. “Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, remarcó.

El posteo de Adorni con la carta de renuncia.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual”, manifestó el exjefe de Gabinete. “Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera”, aclaró.

La fachada de una de las propiedades del jefe de Gabinete donde está la pileta con cascada. Hoy bajo investigación.

Además, Adorni le dedicó un mensaje especial a Milei: “Gracias Presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia. Gracias por no haberle importado la vieja política, ni los medios de comunicación, ni las presiones (ya sean políticas o periodísticas). Gracias por ser una persona íntegra, porque en definitiva ambos sabemos que de eso se trata la vida”.

Karina Milei le agradeció a través de un mensaje en redes sociales.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, indicó Karina Milei a través de las redes sociales. “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil -e inmerecido- momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme“, añadió.