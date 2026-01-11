El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, señaló que “ante los incendios en el sur del país, el Gobierno Nacional continúa brindando asistencia a las provincias afectadas”.

La información fue dada a conocer en un posteo en redes sociales, mientras los incendios se agravan en la Cordillera de Chubut y no dan tregua a los brigadistas que luchan sin cesar desde el pasado lunes contra las llamas.

“Ya desplegamos 295 brigadistas: 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba“, precisó el funcionario de Javier Milei.

Asimismo, precisó que el “operativo incluye 15 medios aéreos, camiones autobomba 4×4, apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, asistencia sanitaria y envío de ayuda humanitaria, en coordinación con provincias, municipios y bomberos voluntarios”.

Los brigadistas que combaten las llamas en Chubut.

“Quiero agradecer especialmente a los brigadistas y bomberos que arriesgan su vida para salvar la de los argentinos, y al Gabinete Nacional por todo el trabajo coordinado”, concluyó el posteo.

Agencia Federal de Emergencia de Incendio

En esta sintonía, Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencia de Incendio -dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación- señaló recientemente en una entrevista por LU12 AM680 que viajó a Chubut junto a su equipo desde un primer momento.

“Desde un principio tuvimos cinco medios aéreos trabajando en Puerto Patriada y la brigada sur de a AFE, además de traer brigadas del centro”, recalcó.

Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencia de Incendio.

También señaló que “el despliegue se hizo con mucho equipamiento y gente, los incendios son complejos y por más que sumes recursos no son fáciles de combatirlos”.

Además precisó que “el costo económico de un operativo de estas magnitudes es muy alto. La hora de vuelo de un avión hidrante cuesta USD 5 mil, la de avión anfibio cuesta el doble”, “las herramientas, repuestos y motobombas que utilizan los brigadistas también cuestan mucho dinero”, resaltó.

En otro orden, precisó que “el 95% de los incendios son por acción humana, el 5% por un rayo”. “Hay delincuentes que prenden intencionalmente y los otro son por neglicencia, pero a los delincuentes que prende a propósito hay que buscarlos, juzgarlos y mandarlos presos”, lanzó.