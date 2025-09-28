Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El atleta santacruceño Patricio Cappella continúa atravesando un año cargado de competencias y buenos resultados. Este domingo, se subió nuevamente al podio al finalizar tercero en la prueba de 10 kilómetros de la Maratón 100 Años del Colegio de Abogados de Córdoba, un evento que convocó a más de 1.100 inscriptos y que combinó deporte, historia y comunidad en las calles de la capital provincial.

Cappella completó el recorrido con un tiempo de 39 minutos y 55 segundos, en un circuito certificado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). Pese a no ser su mejor marca, valoró el resultado teniendo en cuenta algunos contratiempos durante la competencia. “No fue la más rápida ni mi mejor tiempo, con una leve contractura en el gemelo derecho y una largada complicada porque no pude ubicarme en una buena posición. Me costó remontar hasta el kilómetro 3, pero después pude mantener un ritmo parejo y en el último kilómetro hacer la diferencia”, relató en sus redes sociales.

La carrera cordobesa, que incluyó modalidades de 10K competitivos, 6K participativos y 1K recreativo, se destacó no solo por la masiva convocatoria sino también por la presencia de referentes del atletismo nacional, como la múltiple campeona Mariana Borelli y el maratonista Pedro “Tucu” Gómez, quienes dieron jerarquía a la jornada.

Para Cappella, la competencia fue también parte de su preparación rumbo a la carrera Aniversario René Favaloro en Buenos Aires, que afrontará este fin de semana. “Ahora queda recuperarme para estar en la Ciudad de Furia y ahí jugarme todo”, adelantó. En lo que va del año, el rioturbiense ya acumula podios internacionales —como en la Maratón Internacional de San Juan— y victorias resonantes, entre ellas la Competencia “Carlitos Díaz” en Córdoba, consolidando su mejor momento deportivo.

Como en cada presentación, el atleta dedicó el logro a su gente y a su tierra. “Dedicado a toda la Cuenca Carbonífera que siempre me acompaña y está presente en cada competencia. Mientras Dios me dé vida, la bandera de Río Turbio siempre brillará”, expresó.

Con entrenamientos exigentes, viajes constantes y sacrificio económico, el maratonista sigue poniendo en lo más alto el nombre de Santa Cruz y demostrando que la perseverancia puede abrirse paso en escenarios donde compiten los mejores del país.