La Maratón Internacional de Buenos Aires 2025 volvió a brillar con récords, miles de corredores y un cierre histórico para el atletismo argentino. En una definición apasionante, el chubutense Joaquín Arbe, atleta olímpico oriundo de Esquel, se convirtió en el primer argentino en cruzar la meta con un tiempo de 2:19:21, apenas un segundo por delante de su coterráneo David Rodríguez, de Comodoro Rivadavia.

El podio nacional lo completó el tucumano Ezequiel Chavarría, quien registró 2:19:31, asegurando así que tres argentinos se metieran entre los ocho mejores de la clasificación general.

El momento en que Arbe cruza la meta, seguido de Rodríguez

Récord argentino y dominio africano en Buenos Aires

La 41° edición del Maratón de Buenos Aires reunió a más de 15.000 participantes, convirtiéndose una vez más en el evento de running más convocante de Argentina.

El triunfo absoluto fue para el etíope Habtamu Birlew, que se impuso en su primera maratón con un tiempo de 2:09:24.

Habtamu Birlew, el nuevo ganador de los 42km. Foto @maratondebuenosaires.

En la rama femenina, la victoria fue para su compatriota Elfinest Demise Amare, que cruzó la meta en 2:28:12.

Elfinesh Demise Amare

A pesar del dominio africano, los atletas argentinos lograron destacarse: Arbe se ubicó en el 6° puesto general y rompió el récord argentino de maratón, seguido muy de cerca por Rodríguez (7°) y Chavarría (8°).

Top 3 argentinos en la Maratón de Buenos Aires 2025

🥇 Joaquín Arbe (Esquel, Chubut) – 2:19:21

– 2:19:21 🥈 David Rodríguez (Comodoro Rivadavia, Chubut) – 2:19:22

– 2:19:22 🥉 Ezequiel Chavarría (Tucumán) – 2:19:31

Las mujeres argentinas también brillaron

Hubo dos representantes nacionales que destacaron dentro del top 10 y que se ubicaron por detrás de las atletas africanas de elite. Ellas fueron Luján Urrutia y Anahí Castaño, quienes quedaron 9° y 10° registrando tiempos de 2 horas, 42 minutos y 50 segundos y de 2 horas, 43 minutos y 16 segundos, respectivamente.

El clima húmedo y las bajas temperaturas marcaron la jornada, que fue transmitida en vivo a través de streaming en maratondebuenosaires.com. El evento no solo dejó récords y emociones, sino que ratificó a Buenos Aires como uno de los escenarios de maratón más importantes de Latinoamérica.