Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 12 de noviembre se celebra una nueva edición de los premios Martín Fierro de Cable 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

En este marco, Marcelo Fiasche dialogó con La Opinión Austral -que realiza una cobertura especial de la mano de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose– sobre la nominación de TN Deportivo y el premio obtenido.

Fiasche manifestó a La Opinión Austral: “Estamos contentos es el segundo consecutivo. El año pasado nos teníamos mucha fe, no te voy a decir que este año no, pero sentíamos que era un poco más difícil. Estamos muy felices“.

Consultado sobre en quién pienso al subir a recibir el premio, comentó: “En lo que nos pasó hoy, no pudimos cubrir la conferencia de prensa de Scaloni. Es la primera vez en tantos años que no podemos acceder a básicamente hacer nuestro laburo. Nos habían dicho que no íbamos a poder entrar, pensamos que tal vez lo pensaban un poco y se daban cuenta que era un error. No pudimos acceder y mirá vos qué paradójico, el día que te dan el premio como mejor programa deportivo es el día que AFA no te deja entrar a cubrir una conferencia de prensa”.

“Nos gusta mucho lo que hacemos, tenemos un formato, una manera de laburar y tratamos de aplicarlo tanto sábado como domingo”, afirmó.

Cerrando, sobre el cruce de Argentina contra Uruguay previsto para este viernes 13 y el triunfo de Boca del fin de semana pasado, manifestó: “A los dos los veo muy bien, a Argentina porque tiene mucho recambio, y Boca porque está en un momento en el que lo que toca lo hace oro”.

Además, consideró que para la victoria de Boca fue fundamental “la designación de Arruabarrena como entrenador” y consultado sobre quien tendría que llevar la 10 en la Selección, afirmó: “Nico Paz”.