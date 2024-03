Por Agustín Barbieri (Diario Crónica)

Este sábado miles de manifestantes se congregaron en la ciudad de Buenos Aires para realizar la novena Marcha por la Vida, en donde se reclamó por la derogación de la ley del aborto legal. La movilización tuvo replicas en distintos puntos del país.

La esquina del entrecruce de las avenidas Santa Fé y Sarmiento fue el punto de encuentro de los manifestantes, que comenzaron a llegar en gran número a partir de las 14 horas, bajo un sol radiante y con sus pañuelos celestes en alto. Hubo pancartas, banderas argentinas y de diferentes agrupaciones.

“Estamos acá porque la defensa de la vida del niño por nacer está en peligro, no es lícito matar a una persona inocente”, explicó a este medio Alejandro Geyer, principal organizador de la marcha, y agregó que “hay más de 650 muertos por día en Argentina”.

La marcha comenzó a las 14:45, momento en que Geyer comenzó a llamar a los abanderados con su megáfono, quienes se organizaron para encabezar y guiar al resto de las personas. Varios jóvenes fueron los encargados de llevar una gran pancarta con la consigna “Jugate por la vida” y no la soltaron en ningún momento. Las filas doblaron en la avenida Libertador, justo a la altura del Monumento a los Españoles.

Más allá de la fuerza del reclamo, la movilización se desarrolló en un clima festivo, reversionando cánticos del saber popular, como por ejemplo “Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz, acá están los que marchamos, por la vida de los dos” o “Legal o ilegal, el aborto mata igual”.

Además, el evento contó con una gran presencia del sector religioso, principalmente de agrupaciones cristianas, monjas y curas, quienes encabezaron el rezo de un rosario, al que se le unió una gran cantidad de personas. La imagen de la Virgen acompañó la marcha en todo momento.

Finalmente, los manifestantes llegaron hasta la Plaza Rubén Darío, frente a la Facultad de Derecho de la UBA, donde estaba montado un gran escenario con música. Allí, Geyer fue dando lugar a distintos voceros que recitaron sus discursos ante el vitoreo de la gente. Entre ellos, el padre Fabián Barrera, quien bendijo a las madres y a las mujeres que están embarazadas, pero que además afirmó que “esto no es una lucha de la Iglesia Católica, sino de aquellos que aún sin ser creyentes pero dejados guiar por su recta conciencia, defienden el don de la vida y Argentina es un país que ama la vida”.

Aparte de Barrera, habló una mujer que se realizó un aborto en su juventud y que hoy en día se dedica a la defensa de la vida y a acompañar a mujeres, en especial a aquellas con embarazos inesperados. También estuvieron presentes el Dr. Juan José Laprovitta, ex secretario de culto de Carlos Menem e inventor del “Día del niño por nacer” y el Dr. Rodríguez Lastra, médico condenado por la justicia por evitar un aborto. Además, se leyeron las estadísticas de los últimos años: 73.487 abortos en 2021 y 96.666 en 2022. Sin embargo, Geyer explicó que “estas solo son las cifras que aportó el sistema público, no tenemos la información de los servicios privados, algo que no me quiero ni imaginar”.

La jornada concluyó con el reclamo y la esperanza de que la ley del aborto sea derogada lo antes posible. Según Geyer, “es muy importante que los jóvenes y las familias estén acá, dando pelea, no podemos dejar que esto continue pasando, tenemos el deber de defender la vida de aquellos que no pueden hacerlo”.